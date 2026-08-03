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“Uganda te está llamando”: El video con el que los Ghetto Kids invitaron a Shakira a su país

Los jóvenes bailarines que acompañaron a la barranquillera en el video Dai Dai y en la clausura del Mundial 2026 quieren que la cantante conozca unos lugares especiales del país africano. Esta fue la invitación.

  • Los Ghetto Kids aparecieron en el video Dai Dai de Shakirs y Burna Boy, además de estar presentes en la final del Mundial. Foto: Captura de video YouTube
    Los Ghetto Kids aparecieron en el video Dai Dai de Shakirs y Burna Boy, además de estar presentes en la final del Mundial. Foto: Captura de video YouTube
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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El reconocido grupo de danza ugandés Ghetto Kids ha extendido una invitación formal a la estrella colombiana Shakira para que visite su país natal, esto tras haber compartido escenario en eventos de talla mundial con ella en Estados Unidos. Los jóvenes bailarines desean que la artista conozca de cerca la riqueza natural y cultural de la nación africana.

A través de un video publicado en sus redes sociales, los integrantes de la agrupación enviaron un mensaje directo a la cantante: “¡Hola, Shakira. Uganda te está llamando! Te invitamos oficialmente a visitar el lugar que con tanto orgullo llamamos hogar”.

En el video compartido en sus perfiles, los bailarines presentan paisajes emblemáticos como el río Jinja y el nacimiento del río Nilo, que es considerado el más largo del mundo.

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Además de las palabras de invitación, los niños también interpretaron una canción dedicada especialmente a Shakira, expresando su entusiasmo por mostrarle las cascadas y la exuberante vegetación de su tierra. “Estamos ansiosos por recibirte y mostrarte todo lo que hace especial a nuestro país”, manifestaron los pequeños, quienes prometieron ser sus guías personales.

@ghettokids_tfug256 Hello @Shakira Uganda is Calling! 🇺🇬📍 We Officially Invite you, Please Come Visit a Place We are Proud To Call Home! We can't Wait to See you! Let's Take you around. - #inspireghettokids #ghettokids #ExploreUganda #makinglifebetterthroughdance ♬ original sound - Triplets Ghetto Kids

La relación entre Shakira y los Ghetto Kids se consolidó durante el Mundial 2026. Esta inició en mayo, cuando se publicó el video oficial de la canción Dai Dai, el himno oficial del certamen.

En medio del éxito de la canción y ante la confirmación de la presencia de la barranquillera en la final del Mundial, la colombiana invitó a los niños a actuar junto a ella en Nueva Jersey.

Los bailarines también acompañaron a la colombiana durante la segunda etapa de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en Estados Unidos, con presentaciones en el Barclays Center de Brooklyn y el Prudential Center de Nueva Jersey.

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Más que un grupo de baile, los Ghetto Kids nacieron en 2014 bajo la dirección de Dauda Kavuma, un profesor de matemáticas que buscó crear oportunidades para niños huérfanos y vulnerables en el barrio de Katwe, en Kampala, Uganda. A través de la Inspire Ghetto Kids Foundation, el colectivo utiliza la danza como una herramienta de transformación social.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué los Ghetto Kids invitaron a Shakira a visitar Uganda?
Los Ghetto Kids quieren que Shakira conozca la riqueza natural y cultural de Uganda. En un video publicado en redes sociales, destacaron lugares emblemáticos y expresaron su deseo de recibirla como invitada y mostrarle personalmente su país.
¿Cómo comenzó la relación entre Shakira y los Ghetto Kids?
La relación se fortaleció durante el Mundial 2026, tras el lanzamiento del video de Dai Dai, el himno oficial del torneo. Posteriormente, Shakira los invitó a compartir escenario con ella en la final del campeonato.
¿Quiénes son los Ghetto Kids y cuál es su labor en Uganda?
Los Ghetto Kids son un grupo de danza creado en 2014 por Dauda Kavuma para apoyar a niños huérfanos y vulnerables de Katwe, en Kampala. A través de la Inspire Ghetto Kids Foundation, utilizan la danza como herramienta de transformación social.

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