“Ser campeón mundial de Red Bull es mi mayor sueño, tengo esa espinita clavada”: Gazir, freestyler español

Al verlo en persona es un joven tranquilo y descomplicado, con un estilo que combina lo casual con lo rapero: camiseta de fútbol americano ancha de color azul y blanco, pantalones mochos que caen dos dedos por debajo de la rodilla, una gorra tipo teja de Red Bull llevada hacia atrás que le da un toque irreverente, y una cadena que refuerza ese aire callejero propio de la escena del rap. Pero al pisar un escenario se transforma, se vuelve agresivo e irreverente. Sus casi 160 centímetros de estatura demuestran que la talla no es lo que importa cuando se trata de plantársele de tú a tú a cualquiera en los escenarios. Y es que Gabriel Sánchez Poyales, más conocido como Gazir, es un freestyler español que parece condenado a triunfar en la escena. Ya fue campeón internacional de la Freestyle Master Series (FMS) en 2021 y también conquistó dos veces el máximo galardón en las nacionales de España de Red Bull Batalla (2021 y 2024), además de lograr bicampeonatos locales en FMS España (2020/2021 y 2023).
Estos logros le han dado, pese a ser parte de la nueva generación de improvisadores, el reconocimiento colectivo de la escena, que lo señala como uno de los mejores MC´s, como también se conoce a los exponentes de rap. Sus primeras batallas fueron inspiradas por las internacionales de 2015, protagonizadas por quienes hoy son sus rivales. Actualmente, tras un cambio en el formato del campeonato organizado por Urban Roosters, está disputando la FMS Colombia junto a otros nueve competidores, entre locales y extranjeros. Por ello decidió mudarse a Medellín por voluntad propia, para conocer de cerca la cultura colombiana.
El exponente, nacido en Asturias un 15 de diciembre de 2001, dialogó con EL COLOMBIANO y compartió los motivos que lo llevaron a competir en la liga colombiana, a radicarse en la capital antioqueña, planes a futuro, su deuda pendiente en el freestyle y detalles sobre su relación con su compatriota Chuty. Esto, tras la polémica final de la Red Bull Internacional 2024, donde ambos disputaron el título y, después de un error de veredicto por parte de la organización, se decidió otorgar el campeonato a ambos, decisión que dividió opiniones.
