Elena Rose, nominada a los Latin Grammy 2025, lanza Bendito Verano

Este es el primer álbum de la artista venezolana, quien está nominada a cuatro categorías en los premios que reconocen lo mejor de la música latina.

  • Elena Rose estará de gira por Estados Unidos a finales de 2025. FOTO @elenarose en Instagram
    Elena Rose estará de gira por Estados Unidos a finales de 2025. FOTO @elenarose en Instagram
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

30 de octubre de 2025
En 2024, la cantautora venezolana, Elena Rose, saltó a la fama gracias a Me lo merezco, canción que rápidamente se convirtió en un himno de amor propio entonado en redes sociales. Ahora, con amplió reconocimiento en la industria musical latina y con cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025, la artista lanza su primer álbum de estudio, Bendito Verano.

La carrera de Rose, con quien EL COLOMBIANO conversó a raíz de su nominación a los galardones más relevantes de la música latina, ha sido un camino en ascenso. En su EP, En Las Nubes - Con Mis Panas –en el que se encuentra su éxito más reconocido–, la cantante abrió las puertas de su casa, mientras que el propósito de su nuevo lanzamiento es salir de ella para descubrir el mundo y así reinventar su talento.

El nuevo disco, que en total tiene 12 canciones, es una fusión de pop, afrobeat y matices tropicales. Además, cuenta con colaboraciones con los artistas Eladio Carrión, Beto Montenegro, Young Miko y Justin Quiles. Y, como es común, la que estuvo al frente del papel y el lápiz fue ella.

Aparte de su fama como interprete –con canciones como Orión, Caracas en el 2000 y A las 12 te olvidé–, Elena ha brillado por su habilidad a la hora de componer. Su trayecto en la música inició cuando cantaba en un bar en Miami, y luego terminó componiendo para artistas como Ricky Martin (el primero en cantar un tema suyo), Becky G, Myke Towers, Rauw Alejandro y Selena Gómez.

“Cuando escribo por otras personas, entrego lo mismo que entrego para mí, literalmente un pedazo de mi alma, de mi corazón, con toda la intención y con todo el amor. Pero también, para mí, componer para otro artista es un acto de servicio con la otra persona”, explica Rose, quien también asegura que para escribirles a otros debe “crear un espacio donde la persona se sienta segura de abrir su corazón conmigo, de poder ayudarla a traducir en palabras o poner en palabras un sentimiento que tenga en su alma”.

Justamente otra de sus nominaciones al Latin Grammy es en la categoría de Canción del Año/Compositor por Palmeras en el jardín, tema que compuso junto al español Alejandro Sanz.

Aunque no lo declaró formalmente, 2025 ha sido uno de sus años más prometedores. Además de las nominaciones y la música nueva –entre la que se pueden contar colaboraciones con colombianos como Camilo y Morat–, en noviembre iniciará su primera gira por Estados Unidos, donde recorrerá nueve ciudades.

Al preguntarle por las “piedras” del camino, dice Elena que, “como cualquier persona que está tratando de crear algo, es supersacrificado. O sea, cumplir sueños no es fácil”. En su caso, asegura que lo que le ha funcionado ha sido poner corazón y alma, conectar consigo misma y seguir caminando. “Así estés sin dormir, cansada, igual dale con toda. Y cuando te subestimen, también dale con toda [...] Para todo el mundo que esté soñando sobresalir en el mundo, es un desafío. Pero el que la tiene, la tiene”, declara.

