Elena Rose, nominada a los Latin Grammy 2025, lanza Bendito Verano

En 2024, la cantautora venezolana, Elena Rose, saltó a la fama gracias a Me lo merezco, canción que rápidamente se convirtió en un himno de amor propio entonado en redes sociales. Ahora, con amplió reconocimiento en la industria musical latina y con cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025, la artista lanza su primer álbum de estudio, Bendito Verano.

La carrera de Rose, con quien EL COLOMBIANO conversó a raíz de su nominación a los galardones más relevantes de la música latina, ha sido un camino en ascenso. En su EP, En Las Nubes - Con Mis Panas –en el que se encuentra su éxito más reconocido–, la cantante abrió las puertas de su casa, mientras que el propósito de su nuevo lanzamiento es salir de ella para descubrir el mundo y así reinventar su talento.

El nuevo disco, que en total tiene 12 canciones, es una fusión de pop, afrobeat y matices tropicales. Además, cuenta con colaboraciones con los artistas Eladio Carrión, Beto Montenegro, Young Miko y Justin Quiles. Y, como es común, la que estuvo al frente del papel y el lápiz fue ella.

Aparte de su fama como interprete –con canciones como Orión, Caracas en el 2000 y A las 12 te olvidé–, Elena ha brillado por su habilidad a la hora de componer. Su trayecto en la música inició cuando cantaba en un bar en Miami, y luego terminó componiendo para artistas como Ricky Martin (el primero en cantar un tema suyo), Becky G, Myke Towers, Rauw Alejandro y Selena Gómez.