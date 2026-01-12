El último adiós al “Aventurero”: lo que se sabe sobre el funeral de Yeison Jiménez

El país permanece sumido en el dolor por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de su equipo de trabajo, conformado por el capitán Fernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora, quienes este 10 de enero sufrieron un accidente de avión ligero en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá.

Desde entonces, se han realizado diversos homenajes en conciertos y localidades, con un gran número de personas que se han reunido para entonar los éxitos de Jiménez como El Desmadre, Tenías Razón, Ya No Mi Amor, Te Perdí, Maldita Traga, Hasta la Tumba, Guaro, Se Acabó, Borracho y Loco, Ni Tengo Ni Necesito, Vete y Por Qué la Envidia.

Lea también: ¿Se ignoró la alerta BAD PRB del avión? Experto analiza posible hipótesis sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes sobre las posibles fallas técnicas o humanas que se habrían presentado en el momento de la tragedia. El último reporte obtenido señala que la aeronave Piper Navajo, de matrícula N325FA, sí alcanzó a volar entre tres y cinco minutos a baja altura, cerca de 50 metros sobre el terreno. También se presentó un viraje antes de impactar a una milla de la cabecera de la pista del Aeródromo Juan José Rondón.

“El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible”, se lee en el documento suministrado por el Ministerio de Transporte.