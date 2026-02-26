x

Un error en la boletería habría desatado la pelea entre hinchas de Nacional en El Campín

Según la secretaria de Gobierno de Bogotá, la discordia de hinchas verdes en medio del partido que terminó con victoria ante Santa Fe se habría ocasionado por problemas logísticos con la boletería. Esto es lo que se sabe.

  • De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, el origen del desorden radicó en una confusión en la distribución del ingreso. FOTO: Captura de video de redes sociales
    De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, el origen del desorden radicó en una confusión en la distribución del ingreso. FOTO: Captura de video de redes sociales
  • Nacional venció a domicilio a Santa Fe en El Campín. FOTO: Colprensa
    Nacional venció a domicilio a Santa Fe en El Campín. FOTO: Colprensa
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

26 de febrero de 2026
bookmark

El fútbol en Bogotá volvió a verse empañado por la violencia en las gradas, pero esta vez el conflicto no surgió entre rivales, sino entre seguidores del mismo equipo, que esta vez hicieron las veces de visitante.

Le puede interesar: Arias celebró el carácter de Nacional en Bogotá y Haydar habló de “viveza”, lo que podría costarle caro

Tras los enfrentamientos protagonizados por hinchas de Atlético Nacional en las tribunas del estadio El Campín durante la victoria 2-1 vs. Independiente Santa Fe, el Distrito reveló que un fallo logístico en la asignación de sillas habría detonado la gresca.

Las autoridades iniciaron formalmente las investigaciones para identificar, mediante el sistema de cámaras de reconocimiento facial, a los responsables de iniciar las peleas que obligaron a la intervención policial en las graderías.

Fallas en la logística: con posibles sanciones y comisiones

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, el origen del desorden radicó en una confusión en la distribución del ingreso. El funcionario explicó que el cruce de grupos pertenecientes a distintas facciones de la misma hinchada generó la fricción inicial.

“Es una hinchada de un mismo equipo, pero recuerden que dentro de un mismo equipo hay barras diferentes. Lamentablemente, algunas de las personas que estaban en oriental norte pertenecían a la barra que debía estar en lateral norte. Hay una situación con la boletería que se entregó y por eso se ven las imágenes de las personas pasándose de una tribuna a otra. Situación que nunca debería haber pasado”, concluyó el secretario a Blu radio este jueves 26 de febrero.

La administración distrital de la capital convocó a una comisión extraordinaria para el próximo lunes 2 de marzo. En esta reunión se discutirán las responsabilidades legales y las sanciones pertinentes, no solo por los incidentes dentro del recinto deportivo, sino por las riñas registradas en las calles aledañas que alteraron el orden público en los alrededores del estadio.

A pesar del despliegue de los programas sociales conocidos como “Goles en Paz” y “Fútbol en Paz”, diseñados para prevenir choques entre colectivos futboleros, la coordinación falló en esta ocasión dentro del estadio.

Nacional venció a domicilio a Santa Fe en El Campín. FOTO: Colprensa
Nacional venció a domicilio a Santa Fe en El Campín. FOTO: Colprensa

No obstante, el balance oficial entregado por las autoridades confirmó que, tras el control de los disturbios, no se reportaron heridos de gravedad ni personas con afectaciones mayores a la integridad física.

También le puede interesar: Polémico gol anulado a Santa Fe contra Nacional: ¿Haydar reconoció que no fue falta de Rodallega?

