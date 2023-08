El regreso de Semáforo, el Dj que puso a sonar el reguetón en la radio

Aunque muchos no lo reconozcan, Dj Semáforo es una figura clave en la historia del reguetón. No solo porque él y Fernando Londoño, el Gurú, fueron los primeros en atreverse a poner reguetón en la radio, en Rumba Estéreo, sino porque su papel y su poder como djs, los convirtió en propagadores de este género, y prácticamente también en curadores. A las oficinas de Rumba llegaban los artistas con su música para que Semáforo y Gurú escucharan, con la ilusión de que les gustara y la incluyeran dentro de la programación de la emisora. En esos años, ellos tenían la potestad de decir qué era bueno y qué no, y de decidir qué sonaba en la emisora y qué no.

Desde entonces, Semáforo se ha dedicado a poner reguetón en cualquier parte donde trabaja, porque a donde va llega con su propio formato, el Semáforo Show, un espacio radial que empezó lanzando canciones que Semáforo tenía en exclusiva, pero que ahora, con el cambio en la distribución y las formas de consumir música, llega renovado a su nuevo espacio en la emisora Brutal 91.9. EL COLOMBIANO habló con él para saber qué se trae entre manos ahora que el reguetón ha tomado unas proporciones que parecían inimaginables.

¿Cómo nació el Semáforo Show?

“Semáforo Show era un espacio de estrenos y artistas nuevos. Yo tenía una oportunidad muy grande de tener música exclusiva porque en muchas ocasiones los artistas o los productores hablaban directamente conmigo y no había tanto el furor de las redes sociales y todo este cuento”.

Era una oportunidad, pero también un riesgo...

“Es un punto muy peligroso para cualquier medio, imagínate uno dos horas de música nueva que no conocía nadie. Nadie es nadie. Y arriesgarme a hacerlo. Pero bueno, gracias a Dios creo que le di esa confianza o esa credibilidad a la gente de que tranquilos, vamos a tener dos horas para que ustedes le den la oportunidad a estos artistas o a esta música nueva de conocerlos. Al final, toda canción clásica de ahorita que la gente se goza fue nueva en su momento”.