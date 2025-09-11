Kapo cantará gratis este jueves en Medellín ¡Le contamos!

Kapo, el hombre que conquistó el mainstream a punta de afrobeat se presenta gratis esta noche en Medellín. El cantante nacido en Zaragoza (Antioquia), pero criado en El Cabuyal (Valle), cantará desde el balcón del restaurante Belisario, en pleno corazón de Provenza, a las 6:00 p.m.

Juan David Loaiza Sepúlveda, como es su nombre de pila, viene cosechando éxitos desde hace poco más de un año, cuando lanzó su canción Ohnana, una canción que grabó en un viaje a Jamaica, y que finalmente le cambió la vida.

Kapo llevaba casi 15 años haciendo música, intentando pegar y consolidar su carrera, y lo logró con Ohnana. Una semana antes de que saliera la canción cantó en una discoteca donde nadie sabía quién era, después de la publicación de la canción empezaron a pedirle fotos en la calle y empezó a escuchar su música por todas partes.