Filarmed celebra su aniversario con el debut como solista de la violinista Allison Lovera

Este sábado 18 de abril, la Orquesta Filarmónica de Medellín presentará el segundo concierto de esta temporada, denominada Identidad, bajo la dirección de Roger Díaz Cajamarca.

Será un concierto especial, pues coincide con la celebración del 43 aniversario de la orquesta, que se cumplió el jueves 16 de abril, y porque la violinista venezolano-estadounidense Allison Lovera debutará como solista con la orquesta. Se celebra la tenacidad, porque ni para la orquesta ni para Allison ha sido fácil llegar hasta aquí.

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Allison nació en Miami, pero creció en Turmero, capital del Municipio Santiago Mariño en el Estado Aragua, Venezuela, y empezó a estudiar música a los cuatro años, por recomendación de una profesora.

–Cuando yo era niña era muy distraída, en la única parte donde prestaba atención y me quedaba tranquila era en el área donde estaban los instrumentos, entonces la profesora le sugirió a mi mamá que me metiera a clases de música –dice Allison.

Entró a una escuela de música cercana, pero era tan pequeña que apenas había tres instrumentos para ella: cuatro, flauta y violín.

Allison empezó con la flauta y en el coro de la escuela, pero un día escuchó a una compañera tocar el violín y decidió que ese sería su instrumento. Al año siguiente, cuando su familia pudo conseguirle uno, empezó tocar. Tenía entonces siete años.

Inició clases con el maestro José Gabriel Núñez, violinista de la Orquesta Sinfónica de Aragua. Un año después y viendo el potencial de Allison, él la recomendó con el maestro cubano Pablo Vázquez.