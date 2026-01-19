Así avanza el montaje para los conciertos de Bad Bunny en Medellín

Desde el pasado fin de semana comenzó el gran montaje que trae Bad Bunny para sus tres únicos conciertos en Colombia que serán este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.
Según lo que se ha visto en sus otros conciertos en América Latina, traerá dos escenarios: uno principal, en donde se desarrolla la mayor parte de su espectáculo, y el otro, conocido como La casita, que genera mucha cercanía con el público y en el que habitualmente se ubican los invitados especiales.