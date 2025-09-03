La polémica biografía de Charly García escrita por Sergio Marchi llega actualizada a Colombia

Son más de 40 años los que ha dedicado el argentino Sergio Marchi al periodismo, en prensa, radio, televisión y posteriormente internet, especializándose en el mundo del rock, siendo testigo directo de la evolución y desarrollo del rock nacional argentino.
Con el tiempo, se ha convertido en el principal biógrafo de sus principales figuras, como lo ha hecho con obras como Gustavo Cerati, Pappo, Alberto Spinetta y la principal biografía sobre el genio y polémico artista Charly García, No digas nada, publicada por primera vez a finales de los años noventa, y no hace mucho, presentó una edición aumentada y mejorada.
Desde 1993, Sergio Marchi se convirtió en la sombra de Charly García, un amigo, un confidente y posteriormente su biógrafo, dándole vida a una biografía ‘diversa, divertida y divergente’, que era urgente, una carrera contra el reloj, teniendo en cuenta la vida desenfrenada, loca y llena de excesos que llevaba García, lo que no le auguraba una larga vida.
Fue una gran aventura donde el autor cumplió funciones inesperadas: fue confidente, plomo, baterista, brevísimo mánager, psicólogo amateur y enfermero. Lo vio todo. Lo vivió todo. Lo contó casi todo.