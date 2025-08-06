¿Celine Dion murió? Esto es lo que hay detrás de los rumores de su fallecimiento

En TikTok, X y Facebook se ha propagado el rumor que asegura que Celine Dion falleció. Son varias las publicaciones que están circulando: hay fotografías de la artista canadiense en blanco y negro con la frase “Última hora” y videos con imágenes antiguas, supuestos titulares de medios de comunicación y música dramática.

Lo cierto es que estos contenidos son falsos, ya que la cantante está viva. Lo confirmó este miércoles cuando publicó dos fotografías suyas en su cuenta oficial de Instagram, las cuales fueron tomadas el 5 de agosto en Glasgow, Escocia.

En esta publicación puede verse que Dion no luce igual a como algunos de estos videos virales han mostrado, lo que puede indicar que para estos su imagen fue alterada con inteligencia artificial, como lo han sugerido medios de comunicación como el IB Times. Esta no es la primera vez que surgen rumores sobre su supuesta muerte: en 2023 y 2024 también se hizo popular una versión que aseguraba lo mismo, la cual fue desmentida por el equipo de la artista.

Lo que sí es cierto es que la intérprete de My heart will go on padece de una enfermedad que transformó el curso de su carrera artística, la cual tiene más de 40 años.