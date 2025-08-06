x

¿Celine Dion murió? Esto es lo que hay detrás de los rumores de su fallecimiento

Esta semana, la cantante se ha vuelto viral en redes sociales debido a la circulación de imágenes y videos que afirman que falleció.

  • Celine Dion padece un extraño trastorno neurológico. FOTO Getty
    Celine Dion padece un extraño trastorno neurológico. FOTO Getty
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

En TikTok, X y Facebook se ha propagado el rumor que asegura que Celine Dion falleció. Son varias las publicaciones que están circulando: hay fotografías de la artista canadiense en blanco y negro con la frase “Última hora” y videos con imágenes antiguas, supuestos titulares de medios de comunicación y música dramática.

Lo cierto es que estos contenidos son falsos, ya que la cantante está viva. Lo confirmó este miércoles cuando publicó dos fotografías suyas en su cuenta oficial de Instagram, las cuales fueron tomadas el 5 de agosto en Glasgow, Escocia.

Lea: Billy Idol se presentará por primera vez en Colombia: fechas, boletas y más

En esta publicación puede verse que Dion no luce igual a como algunos de estos videos virales han mostrado, lo que puede indicar que para estos su imagen fue alterada con inteligencia artificial, como lo han sugerido medios de comunicación como el IB Times. Esta no es la primera vez que surgen rumores sobre su supuesta muerte: en 2023 y 2024 también se hizo popular una versión que aseguraba lo mismo, la cual fue desmentida por el equipo de la artista.

Lo que sí es cierto es que la intérprete de My heart will go on padece de una enfermedad que transformó el curso de su carrera artística, la cual tiene más de 40 años.

Esta es la enfermedad que tiene Celine Dion

En diciembre de 2022, la cantante reveló que fue diagnosticada con Síndrome de la Persona Rígida (SPR), un trastorno neurológico poco habitual que puede ocasionar rigidez muscular y espasmos dolorosos. Esta enfermedad suele afectar más a mujeres que a hombres, y las personas que la padecen pueden terminar asumiendo posturas corporales anormales.

Esta condición hizo que la artista decidiera cancelar su gira mundial Courage World Tour en 2023 y que haya reducido su presencia en los escenarios y en la vida pública. A pesar de esto, últimamente se la visto en algunos eventos: en mayo hizo una aparición sorpresa en la semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión y en julio se hizo viral, ya que fue vista con sus hijos en un concierto de la agrupación Coldplay en Las Vegas.

@coldplay_.0oo ✴️ Celine Dion surprised Coldplay and the audience with her special presence at Coldplay's show in Las Vegas. 🇺🇸 2025 ➖➖➖➖➖➖➖➖ Please follow me and like me🔹 Remember me in your story🔹 Watch the video to the end🔹 ➖➖➖➖➖➖➖➖ #moonmusic #coldplaymoonmusic #coldplay #coldplay0oo #coldplay0oo #musicofthespheresworldtour #coldplayconcert #coldplaytour #chrismartin #coldplayfans #ColdplayLasVegas #celinedion ♬ الصوت الأصلي - Coldplay0oo

En 2024 se estrenó Yo soy Céline Dion, el documental biográfico que ahonda en la trayectoria musical de la artista y en su lucha contra el SPR. Esta producción, disponible en Prime Video, ha sido destacada por la crudeza con la que muestra los momentos más difíciles de la enfermedad de la cantante.

Siga leyendo: ¿De qué murió Ozzy Osbourne? Revelan los detalles de su certificado de defunción

