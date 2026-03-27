Blessd, ante su noche más grande: así será su show de cinco horas, en el Atanasio Girardot, este sábado

Ni en sus sueños más optimistas, cuando trabajaba cargando y descargando bultos de legumbres en la Central Mayorista de Itagüí o vendía gomitas de Trululú en el colegio mientras cursaba su bachillerato, Blessd (nombre artístico de Stiven Mesa Londoño) se imaginó que algún día llenaría, o al menos realizaría un show propio, en el Estadio Atanasio Girardot. Ese momento está a punto de concretarse este sábado 28 de marzo, cuando el artista paisa se suba por primera vez en solitario al escenario más grande de Medellín, ante más de 40.000 asistentes ya confirmados y con la expectativa de rozar el lleno total. Y es que el cantante urbano paisa, de 26 años, quien ha liderado en los últimos dos años el Wrapped de Spotify Colombia (26 millones de oyentes mensuales en la plataforma), contó él mismo en un stream con el creador de contenido WestCol que lo único que llegó a imaginar, por allá en 2018 o 2019 —cuando hacía freestyles (improvisaciones) en buses o se desplazaba para jugar sus partidos de fútbol sala en los intercolegiados—, era llenar La Macarena. Escenario que logró en 2023 y en el que repitió en 2024. Reviva: Del barrio pa’ la fama: Blessd cumplió su sueño de cantar en la Macarena ante más de 12.000 personas Por esta razón, en sus propias palabras, su presentación este sábado 28 de marzo en el Atanasio Girardot es “su más grande sueño”. Además, aseguró que será uno de los primeros artistas de la nueva era en asumir este reto, tras una camada de la élite del reguetón colombiano liderada por J Balvin, Maluma, Karol G y Feid, quienes ya hicieron lo propio en su ciudad.

Por ende, no duda en expresar su orgullo por entrar en la historia del máximo escenario deportivo del país, antes de su anunciada remodelación por parte de la Alcaldía de Medellín, que modificará sus instalaciones y ampliará su aforo a 60.000 espectadores. Un reto que el artista interpreta como” el siguiente nivel a alcanzar para la escena local e internacional”. Le puede interesar: Blessd y Luis Díaz aparecen juntos en video desde el Bayern Múnich: esto se sabe de la colaboración

Detalles del show de Blessd en el Atanasio Girardot

“El Bendito”, como lo llaman sus fanáticos y amigos, adelantó que el evento será de largo aliento. “El show, para darle una primicia a la gente, va a ser de cinco horas... voy a hacer algo increíble”, expresó, visiblemente emocionado.

Además, entregó más detalles: “El montaje que voy a poner será muy bello. Nunca había hecho un show tan largo. Voy a cantar todo, desde Una e Infiel. Lo más normal es que mis shows duren máximo dos horas o una hora y 45 minutos, entonces aquí se resumirá toda mi carrera. La gente se va a encontrar con elementos dentro del estadio que cuentan todo lo que ha sido mi vida musical”. Y remató enfatizando el significado del momento: “Me ha costado dimensionarlo, porque llenar algún día el Atanasio era un sueño tan grande que yo solo pensaba en La Macarena. El Atanasio para mí era imposible”.

Estos serán los artistas invitados al concierto de Blessd

Este concierto también marcará el cierre de su gira por Colombia, El Mejor Hombre del Mundo Tour, con la que recorrió ciudades como Cartagena, Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga, Cali, Neiva, Armenia y Barranquilla. Un recorrido que inició a comienzos de enero y culmina tres meses después en Medellín. Entre los artistas confirmados está Maluma, a quien Blessd reconoce como uno de sus impulsores y hermanos en el género urbano, tras colaborar en sus inicios en el sencillo Imposible Remix (2021) y en 1 of 1, un EP conjunto lanzado en 2024. También estará Anuel AA, con quien ha construido una relación cercana. Además de la agrupación mexicana Fuerza Régida. A ellos se suman “El Combo de los Extraditablessd”, grupo de artistas emergentes que el propio Blessd ha impulsado, entre los que están Turyy, Geezy Dee, Young Fatty, Carabin3 y Kris R. Lea más: Una bendición para el bendito: Blessd anunció que será papá junto a su novia Manuelaqm Pero como en todo concierto, hay rumores y expectativas, este no es la excepción, pues suenan con fuerza invitados sorpresa como Myke Towers, J Álvarez, Crudo Means Raw, Ryan Castro, entre otros. De hecho, una fuente cercana al artista le aseguró a este medio que serán más de 15 invitados en total.

Más detalles del concierto de Blessd

El escenario estará ambientado con una escenografía que recrea un barrio popular. Allí se representará la fachada de la casa en la que vivió en Barrio Antioquia, donde comenzó el sueño que hoy lo lleva al Atanasio. Habrá momentos sorpresas durante el show y una ambientación que simula todo un barrio popular. Frente a las críticas por no haber anunciado aún un sold out, como sí lo hizo Ryan Castro, el artista respondió: “A veces veo mucho hate, pero son más los que nos quieren. A los que dicen ‘¿no lo ha podido llenar?’, les digo que lo importante es que esté lleno el día del show. No se puede inflar con marketing, porque la gente no es boba. Solo nos faltan 1.600 boletas”. Incluso agregó: “Siento a Dios diciéndome: mijo, tenga paciencia, que usted necesita es que eso se llene el último día”.

Los inicios de Blessd

El artista también recordó sus inicios, junto al que hoy día es su mánager, Santiago Jaramillo, conocido popularmente como “Dímelo Jara”, cuando se presentaban en diversos colegios del Área Metropolitana e incluso pueblos de Antioquia y, en muchos casos, el pago era una empanada y una gaseosa. Luego vinieron las discotecas y, ahora, los estadios. Conozca también: ‘El Bendito’ en Medellín: Blessd anunció que cerrará su gira por Colombia con concierto en el Atanasio Girardot

El evento ya cuenta con más de 42.000 boletos vendidos y será su segundo concierto más masivo, después de llenar el Vive Claro de Bogotá con cerca de 55.000 personas a finales del 2025. Para quienes asistirán, las puertas del estadio se abrirán a las 5:00 p. m., mientras que el show está previsto para iniciar hacia las 7:45 p. m. La apertura estará a cargo de WestCol, quien es uno de los amigos más cercanos a Blessd y ahora incursiona como DJ.

Se extiende horario del Metro por concierto de Blessd

Como parte de la logística del evento, el Metro de Medellín anunció una extensión especial de su operación comercial en las líneas A y B hasta las 2:00 a. m. de este sábado 28 de marzo. Desde las 11:00 p. m., la única estación habilitada para el ingreso de usuarios será Estadio, mientras que para la salida estarán disponibles varias estaciones, con excepción de Prado, Parque Berrío, Alpujarra, Aguacatala, Ayurá, Cisneros, Suramericana y Floresta. La empresa recomendó a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta Cívica, teniendo en cuenta que los puntos de venta funcionarán hasta las 11:00 p. m., e invitó a vivir la Cultura Metro durante la jornada. Así pues, el intérprete de éxitos como Imposible, Medallo, Yogurcito, Mírame y Amistá está a horas de cumplir ese sueño que hace unos años parecía imposible: pasar de cantar en colegios, buses y discotecas de barrio a subirse, en solitario, al escenario más grande de su ciudad natal. Entérese: Bad Bunny, el artista más escuchado del mundo según Spotify; Blessd es el local más escuchado en Colombia

Impacto económico del concierto de Blessd en el Atanasio Girardot