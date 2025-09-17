x

La millonada detrás de ‘Olvídala’: Alberto Mercado confesó cuánto le ha generado componer el clásico del Binomio de Oro

Olvídala, del Binomio de Oro, se estrenó en 1999 y sigue sonando en el canal de Codiscos de la plataforma de YouTube.

  • ¿Cuánto le ha generado la canción Olvídala al compositor Alberto ‘Tico’ Mercado? FOTOS: Capturas de video
    ¿Cuánto le ha generado la canción Olvídala al compositor Alberto Tico’ Mercado? FOTOS: Capturas de video
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 9 horas
Olvídala es uno de los vallenatos más icónicos de la agrupación vallenata Binomio de Oro, cuyo compositor fue Alberto ‘Tico’ Mercado, quien se inspiró en una historia personal de desamor.

Con las voces de Jorge Celedón y Jean Carlos Centeno, este clásico de 1999 todavía pone a bailar y beber a los amantes de este género musical folclórico y tradicional de la región Caribe colombiana.

¿Cómo hago compañero pa’ decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente”, así comienza este himno que a la fecha tiene más de 398 millones de reproducciones en YouTube con el canal de Codiscos.

La letra refleja la lucha por el amor de una mujer a la que Celedón no ha dejado ir por más que lo intente. En esa atmósfera aparece Jean Carlos, quien le recomienda olvidarla porque ya no lo ama.

Coro: “Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de tí, que ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala. Arráncala de tí, ve y busca otra ilusión” .

¿Cuánto le ha generado en regalías al compositor Alberto ‘Tico’ Mercado la canción Olvídala, del Binomio de Oro?

Alberto ‘Tico’ Mercado confesó en una entrevista con Manitoherreratv que han sido una millonada en regalías las que le han generado Olvídala, una canción que ha pasado de moda y sigue sonando en las emisoras y plataformas musicales.

“Es la canción más agradecida que tengo. Es una canción que no ha dejado nunca de producirse. A Olvídala le debo el 90 % de lo que soy económicamente”, explicó Mercado.

Lea también: Treinta años sin la voz de “La Creciente”

Y agregó: “Hay veces que yo le digo el abogado de mis apuros (a la canción). Vamos a suponer que yo necesito comprar un apartamento este año porque mi hijo va a estudiar en tal parte... ¿De dónde va a salir esa plata? Y viene alguien y graba Olvídala y llegan 700 o 600 millones”.

Hasta el sol de hoy, este vallenato del Binomio de Oro le ha generado en regalías a Alberto ‘Tico’ Mercado más de 4 millones de dólares.

Siga leyendo: Nelson Velásquez deberá pagar cuatro años de cárcel por violar derechos de los Inquietos del Vallenato

