Así se hizo “Quiero a mi país”, la nueva versión de “Quiero a Medellín”, regrabada por Lucas Arnau y José Gaviria

¿Eres old, pero así de old? ¿Recuerda la canción boom de Medellín que empezaba algo así: El lugar donde nací y con mis amigos crecí... y que tenía ese coro pegajoso de Caras alegres bajo la lluvia, niños felices cerca del sol?
Si la respuesta es sí, probablemente hace parte de una generación que vio cómo una ciudad golpeada por la violencia encontró en una canción una manera de recordarse a sí misma que valía la pena quererla. Mucho antes de las redes sociales, de TikTok y de los videos virales, Medellín ya había tenido uno de los fenómenos ciudadanos más recordados de su historia: Quiero a Medellín.
Ahora, casi 40 años después, esa melodía vuelve a sonar, pero con una misión distinta. Ya no habla solamente de una ciudad. Habla de un país entero.
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