Así se hizo “Quiero a mi país”, la nueva versión de “Quiero a Medellín”, regrabada por Lucas Arnau y José Gaviria

¿Eres old, pero así de old? ¿Recuerda la canción boom de Medellín que empezaba algo así: El lugar donde nací y con mis amigos crecí... y que tenía ese coro pegajoso de Caras alegres bajo la lluvia, niños felices cerca del sol? Si la respuesta es sí, probablemente hace parte de una generación que vio cómo una ciudad golpeada por la violencia encontró en una canción una manera de recordarse a sí misma que valía la pena quererla. Mucho antes de las redes sociales, de TikTok y de los videos virales, Medellín ya había tenido uno de los fenómenos ciudadanos más recordados de su historia: Quiero a Medellín. Ahora, casi 40 años después, esa melodía vuelve a sonar, pero con una misión distinta. Ya no habla solamente de una ciudad. Habla de un país entero. Entérese: Ley de la Música fue aprobada en el Congreso: así serán los incentivos e impulso a nuevos talentos

Cuando Medellín necesitaba una canción

Para entender el nacimiento de Quiero a mi país hay que regresar a una Medellín diferente. Corrían los años 80 y la ciudad atravesaba uno de los periodos más complejos de violencia e incertidumbre. En medio de ese panorama, el publicista y líder ciudadano Michel Arnau sintió que hacía falta algo que recordara a los habitantes por qué seguían amando el lugar donde habían nacido. En una entrevista concedida años atrás, Arnau recordó cómo surgió la idea. “¿Y todo esto que está pasando y nos vamos a quedar tan tranquilos? (...) Entonces yo empecé a escribir Quiero a Medellín”. La inspiración apareció alrededor de las cosas más simples y, al mismo tiempo, más poderosas: el barrio, los amigos, la infancia y el sentido de pertenencia.

El niño que aparecía en el comercial: Lucas Arnau, el cantautor que ha reinterpretado Quiero a Medellín

Entre quienes vivieron aquel fenómeno desde adentro estaba un niño de siete años que décadas más tarde terminaría reviviendo la obra de su padre. Ese niño era Lucas Arnau. En entrevista con EL COLOMBIANO, el cantante contó cómo experimentó el fenómeno de “Quiero a Medellín”.

Lucas Arnau (a la izquierda) junto a su padre, Michel Arnau, creador de la campaña y la canción “Quiero a Medellín”, cuyo legado inspiró el lanzamiento de “Quiero a mi país”. Foto: redes sociales @LucasArnau

“Yo tenía siete añitos. Mi papá en el 86, 87, escribió esa canción en un momento muy difícil de Medellín, en un momento donde había mucha violencia, mucha incertidumbre, y la canción se volvió como un bálsamo para todos los ciudadanos de Medellín”. La canción logró transformar una campaña institucional en una expresión emocional compartida por los paisas. “Empezaron a sentir ese sentido de pertenencia por la ciudad, se apropiaron de ese sentimiento”, recordó Arnau. Y sí, para quienes no lo sabían, Lucas también quedó inmortalizado en aquella campaña. “Yo hasta salgo en el comercial de Quiero a Medellín. Sale un niño ahí jugando. Ese soy yo”.

Una promesa que quedó pendiente

Décadas después, Michel Arnau tuvo la idea de revivir la campaña. Lucas explicó que comenzaron a trabajar juntos en el proyecto, pero el deterioro de la salud de su padre interrumpió el proceso. “Hace cuatro años, antes de mi padre morir, él me dijo: ‘Ve, revivamos esa campaña’. Empezamos a trabajar en ella y él se enfermó y lastimosamente murió”. Conozca: Puro sabor colombiano en los AMAs 2026: así fue la actuación de Maluma y el doble triunfo de Shakira y Karol G La iniciativa quedó en pausa. Sin embargo, meses atrás, una conversación familiar puso en marcha el sueño que tuvo Michel Arnau. “Hace unos cinco o seis meses mi mamá se levantó un día y me dijo: ‘¿Por qué no replicamos la campaña de Quiero a Medellín pero con Quiero a Colombia?’”, recordó Lucas Arnau. A partir de esa idea comenzó el proceso de adaptación de una de las campañas ciudadanas más recordadas de Medellín.

El reto de tocar un clásico sin dañarlo, orquestado por José Gaviria

¿Ha tenido la sensación de que una película cuando le sacan segunda parte queda horrible? ¿O que el nuevo álbum de un artista termina siendo inevitablemente comparado —y casi siempre derrotado— por el primero? Hay una regla no escrita en la cultura popular que todos conocemos: las segundas partes suelen ser un riesgo. Pasa con las películas, pasa con las series y también con la música. Muchas veces uno termina diciendo que la original era mejor. Por eso, cuando surgió la idea de revivir “Quiero a Medellín” y convertirla en “Quiero a mi país”, apareció una pregunta inevitable: ¿cómo actualizar una canción que marcó a toda una generación sin perder lo que la hizo especial? Ese fue el desafío que asumieron Lucas Arnau y José Gaviria al darle nueva vida a uno de los himnos que hace parte de la memoria colectiva de Medellín. Lea también: ¿Machismo en “La casita” de Bad Bunny? Hay polémica por las mujeres elegidas Buena parte de esa responsabilidad cayó sobre los hombros del productor musical José Gaviria. Cuando Lucas Arnau lo llamó para sumarse al proyecto, el reto era conservar el alma de la canción, pero vestirla con un sonido capaz de conectar con nuevas generaciones. “Le dije: José, hay que hacer una canción alegre, una canción que sea pegajosa, que la gente se sienta identificada con el sonido”. Gaviria entendió rápidamente el tamaño del desafío. “Es terrible cuando la segunda versión queda peor que la primera”, reconoció entre risas durante la entrevista con EL COLOMBIANO. Lucas Arnau decidió intervenir lo mínimo posible en la letra de la canción: “Simplemente adapté algunas palabras para poder que fuera una canción nacional y no solamente para Medellín”.

A partir de ahí comenzó el trabajo de laboratorio musical. Gaviria describe el proceso como un juego creativo en el que cada decisión debía encontrar un delicado equilibrio entre la nostalgia y la innovación. “Lo que hace un productor en el estudio es básicamente eso. Aquí nos ponemos a jugar con los instrumentos, con texturas, con la armonía, hacia dónde nos podemos meter, cómo hacemos esto sin traicionar la esencia”. El productor colombiano convocó músicos, ingenieros y colaboradores que ayudaron a construir la nueva versión. Entre ellos estuvo el productor bogotano Juan Fernando Fonseca Ochoa, con quien trabajó en los arreglos y en la construcción del sonido final. “Grabamos con gente muy buena en Bogotá y grabamos las voces en Medellín, con un montón de voces que se oyen ahí en un paquete fabuloso en el coro”.

José Gaviria relató que vio en Quiero a mi país una oportunidad para asumir uno de los desafíos creativos que más disfruta. “Todos esos retos me encantan. Son los que definen el camino de educación de un productor, de un músico. A mí me encanta seguir aprendiendo y seguirme poniendo retos”. Para Gaviria, ese es quizás el mayor logro del proyecto: haber transformado una canción nacida en la Medellín de los años 80 en una pieza capaz de volver a generar conversación casi cuatro décadas después. Y, sobre todo, hacerlo sin perder de vista el mensaje que inspiró la obra original. “El arte y la música tienen que tener una función de unir siempre. Uno oye esta canción y lo que siente es orgullo, lo que siente es emoción por algo que le estamos mostrando a la gente”, afirmó a EL COLOMBIANO.

Una canción para encontrarnos en lo que nos une

Aunque el lanzamiento tiene un componente musical evidente, tanto Lucas Arnau como José Gaviria insisten en que el mensaje principal es abrir un espacio para la reflexión en medio de un país cada vez más polarizado. “Es un llamado a que cualquier colombiano, por diferente que piense, es igual a otro colombiano y tiene los mismos sueños de una Colombia próspera y llena de trabajo y de futuro para todos. No importa el pensamiento que tengas, simplemente quiere a tu país, depende también de ti”, afirmó Lucas Arnau al citar una de las líneas de la canción. Le puede interesar: Nicolás Nohra hará historia como el primer colombiano en tocar en A Summer Story de España Para José Gaviria, el mensaje cobra especial relevancia en el contexto actual del país. “A veces nosotros dejamos que los demás sean los que resuelvan. Pero este es un momento que Colombia necesita de todo el mundo. Una canción que invite a que dependa de todos me parece que es un paso importante hacia eso”, señaló. “El arte y la música como parte del arte tienen que tener una función de unir siempre (...) cuando tú ves el video y tú ves esas imágenes de Colombia, dices: ‘Sí señor, yo compro eso, yo me quiero quedar con eso, eso es lo que yo quiero como país’. Y es esa unión de que todos somos, todos somos uno, no importa en qué orilla estamos”.

Lo que diría Michel Arnau sobre el regreso de su canción

Durante la entrevista surgió una pregunta inevitable: ¿qué habría pensado Michel Arnau al escuchar esta nueva versión? “Yo creo que mi papá está bailándola en el cielo”. Este proyecto representa la materialización de una idea que su padre, Michel Arnau, impulsó durante años y que no alcanzó a ver convertida en realidad. Sin embargo, el cantante colombiano aseguró que habría recibido el resultado con entusiasmo, especialmente por la participación del productor José Gaviria, con quien mantenía una estrecha amistad y admiración mutua.

“Yo creo que mi papá está feliz de saber que con un profesional en la música como José se montó en este proyecto y le dio el color a la canción para el resultado que ahora tiene”, afirmó Arnau. “Estamos continuando con su legado y con su iniciativa, que era poner a Colombia por encima de cualquier cosa”, concluyó.

Cada reproducción de Quiero a mi país ayudará a niños de Colombia

La campaña tiene además un componente social muy importante. Lucas explicó que todas las regalías generadas por reproducciones de la canción serán destinadas a programas de la Fundación Amor por Medellín y Antioquia enfocados en la niñez. En otras palabras, cada reproducción se convierte en una contribución para los niños y niñas de Colombia. “Es muy fácil aportar. Simplemente con escucharla una o muchas veces, según el aporte que quiera hacer cada persona, estará ayudando a los niños de Colombia”, explicó Lucas Arnau.