Video | Aída Quilcué hizo polémico señalamiento a los graduados de “las mejores universidades”

A pocos días de que los colombianos salgan a las urnas a elegir al sucesor de Gustavo Petro, se conoció un video de la senadora Aída Quilcué en donde le hace críticas a quienes estudiaron en “las mejores universidades” del país. Durante un evento, la congresista y aspirante a la vicepresidencia comenzó a hablar de los egresados de las instituciones de educación superior y dijo: “Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo”, agregando que lo único que han dejado es exclusión, odio y racismo.

En redes han calificado aquellas palabras como un discurso que promueve el “resentimiento social”, además de ser “sectaria” esa generalización de aquellos que logran la oportunidad de obtener un título universitario.

¿Pulla a otros candidatos?

Al analizar las respectivas fórmulas vicepresidenciales de los aspirantes a la presidencia, varios contendores de Quilcué presentan una hoja de vida con diversos estudios en universidades públicas y privadas. Uno de ellos es la fórmula de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, quien es un economista de la Universidad del Rosario y cuenta con una maestría en Economía Matemática y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, en Francia. Pero el que quizás presenta más estudios es José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, quien, aparte de ser economista de la Universidad del Rosario, tiene una especialización en Finanzas con maestría en Economía de la Universidad de Londres y un doctorado en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath, también de Inglaterra. Los dos aspirantes a la vicepresidencia presentan una hoja de vida con diferentes estudios de educación superior y experiencia en diferentes cargos, a diferencia de la fórmula de Cepeda, que no cuenta con tal academia. Lo cierto es que ni José Manuel Restrepo ni Oviedo han sido investigados por corrupción.

Contrario a esto, uno de los casos más llamativos de la administración de Gustavo Petro en materia de desvío de recursos públicos fue lo ocurrido con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRD, en el que dos de sus protagonistas, Olmedo López y Sneyder Pinilla, cuentan con estudios de Economía en la Universidad Autónoma Latinoamericana y una Ingeniería Civil en la Universidad de Santander. Sin embargo, una de las mayores protagonistas de los escándalos de corrupción de la actual administración ni siquiera presenta estudios universitarios terminados. Juliana Guerrero, candidata a viceministra de la Juventud, está imputada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por una presunta presentación de los títulos falsos de tecnóloga en gestión contable y contadora pública, ambos de la Fundación Universitaria San José.

Los ataques del petrismo a la educación superior y a las “mejores universidades”

Las palabras de la senadora del Pacto Histórico y fórmula vicepresidencial de quien representa la continuidad del proyecto de Gustavo Petro, son una extensión de los desencuentros que ha tenido la actual administración con la educación superior y con quienes han buscado entrar a universidades privadas.