Gilberto Santa Rosa canceló presentaciones en Colombia; le fue negada la solicitud de visa

El cantante Gilberto Santa Rosa, conocido como El Caballero de la salsa, anunció a través de un comunicado que por un inconveniente con sus documentos deberá cancelar sus presentaciones en Colombia. El artista era esperado este fin de semana en dos eventos en el país.

Según lo confirmó el propio artista a través de sus redes oficiales, la petición de visa le fue negada a él, a sus músicos y al personal técnico. En total, 28 personas salieron afectadas por este incidente.

Los representantes del salsero dieron a conocer que dichos documentos fueron solicitados y tramitados por una empresa nacional que fungió como intermediaria; sin embargo, la gestión no fue la adecuada ante el Gobierno.

“La decisión, acatada por Gilberto Santa Rosa y todo el equipo compuesto en su totalidad por 28 personas, nos lleva a cancelar nuestra participación de este fin de semana en los conciertos del viernes, 19 de septiembre, en FestiJazz de Mompox, y el sábado, 20 de septiembre, en el Gran Concierto Amor y Amistad en Cartagena.”, detalló la empresa encargada de representar al artista.