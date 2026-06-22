Murió Clide Davis, el productor del oído de oro: fichó a Janis Joplin, Patti Smith y Whitney Houston

La industria musical internacional está de luto tras la muerte de Clive Davis, uno de los ejecutivos más influyentes de la historia de la música pop. El productor y empresario falleció este lunes 22 de junio en su casa de Nueva York a los 94 años.

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Conocido con el rótulo del “hombre con el oído de oro”, Davis fichó en su momento a los artistas que escalaron a las cumbres de la fama. Durante más de seis décadas, fue una figura clave en la evolución de géneros como el pop, el rock, el R&B y el hip-hop.

Su ascenso comenzó en Columbia Records, donde inició en el departamento legal tras graduarse de la Facultad de Derecho de Harvard University en 1956. A los 28 años dio sus primeros pasos en la industria y, en 1967, asumió la presidencia de la compañía.