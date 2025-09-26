x

¿Habrá nuevo acuerdo con relación a las obras de Débora Arango? Ministerio de Cultura y el Mamm se reunieron

El encuentro se realizó en Bogotá y hay nuevas acciones para promover la obra de la artista antioqueña Débora Arango.

  • Yannai Kadamani, ministra de cultura y María Mercedes González, directora del Mamm se reunieron en Bogotá. FOTO: Cortesía MinCultura
    Yannai Kadamani, ministra de cultura y María Mercedes González, directora del Mamm se reunieron en Bogotá. FOTO: Cortesía MinCultura
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 10 horas
bookmark

Luego de la resolución No. 1489 del 22 de septiembre de 2025, con la que el Ministerio de Cultura negó la petición del Museo de Arte Moderno de Medellín de reconsiderar la no autorización de la enajenación parcial dedos obras de Débora Arango –Rojas Pinilla y Madona del silencio parece que esta historia está tomando otro giro.

En un mensaje compartido en redes sociales desde la cuenta del Ministerio de Cultura se conoció que la ministra Yannai Kadamani Fonrodona sostuvo una reunión con la directora del Mamm, María Mercedes González para “construir acciones que permitan la circulación de la obra de Débora Arango por el país y promoverla de cara a los 20 años de su fallecimiento”, según confirmó el trino.

Se sabe además que la próxima semana se darán a conocer diversas actividades y el plan a seguir para llevar a los colombianos una de las obras más relevantes del arte nacional reciente.

$!<i>Madona del silencio</i> muestra la forma disruptiva en la que Arango representó a la maternidad, lejos de los motivos del marianismo. Foto: EL COLOMBIANO
Madona del silencio muestra la forma disruptiva en la que Arango representó a la maternidad, lejos de los motivos del marianismo. Foto: EL COLOMBIANO

