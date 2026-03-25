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Millennium Actress llega a cines del país: el clásico de Satoshi Kon que redefinió la animación

La película de Satoshi Kon regresa a la gran pantalla a 25 años de su estreno, como cierre del ciclo que reunió sus obras más influyentes en cines.

  • Escena de la película japonesa que se proyectará en cines del país como parte de un ciclo dedicado al influyente director Satoshi Kon. FOTO: Cortesía
    Escena de la película japonesa que se proyectará en cines del país como parte de un ciclo dedicado al influyente director Satoshi Kon. FOTO: Cortesía
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

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hace 45 minutos
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El ciclo dedicado al director japonés Satoshi Kon llega a su cierre en salas de cine de todo el país con el reestreno de Millennium Actress (Sennen Joyuu), de 2001, una de las obras más reconocidas del realizador. La película, que se proyectará desde este jueves 26 de marzo, completa una retrospectiva que incluyó títulos como Perfect Blue y Paprika.

A 25 años de su estreno original, la cinta vuelve a la gran pantalla como el último capítulo de este recorrido por la filmografía del autor nipón, considerado una figura clave en la evolución narrativa de la animación contemporánea.

Estrenada en 2001 durante el Fantasía Film Festival, Millennium Actress sigue la historia de una actriz japonesa retirada que accede a ser entrevistada por un documentalista. A medida que reconstruye su carrera, los recuerdos de su vida comienzan a entrelazarse con las escenas de las películas que protagonizó.

La narrativa avanza a través de distintas épocas y géneros del cine japonés, mezclando rodajes, persecuciones y escenarios cambiantes. En ese recorrido, la película combina biografía y ficción mediante una estructura que transita sin cortes evidentes entre el pasado personal de la protagonista y las representaciones cinematográficas.

Con el paso de los años, la obra se ha consolidado como uno de los títulos más influyentes del cine animado. Actualmente cuenta con un 93 % de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes y un 90 % de respaldo de la audiencia. En la plataforma Letterboxd mantiene una valoración superior a las cuatro estrellas, con miles de reseñas que destacan su vigencia.

Lea también: Entre la herida y la memoria: cómo Japón hizo del sufrimiento un tipo de arte

El trabajo de Satoshi Kon en esta película ha sido objeto de análisis en escuelas de cine, especialmente por su uso del montaje y la transición fluida entre distintos planos narrativos. Millennium Actress ocupa un lugar central dentro de su filmografía por la forma en que integra múltiples géneros en una sola estructura.

El reestreno también marca un hito en Colombia y la región, pues por primera vez Millennium Actress se proyectará en cines de Latinoamérica.

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