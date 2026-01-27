Mariana Vargas, prima y corista de Feid, lanza su primer EP siguiendo los consejos del artista

A Mariana muchos han intentado decirle qué tiene que hacer si quiere triunfar en la música. Le han dicho, sobre todo, que tiene que dejar de ser como es, que no puede ser tierna, ni introvertida, que tiene que inventarse un personaje de sí misma.

Pero ella hizo todo lo contrario. Su primer EP, Maguga, está hecho a su antojo, porque sólo le hizo caso a su intuición, y a su primo Salomón, que todos conocemos como Feid. “Yo tenía varias canciones, pero no sabía si hacer el EP, y le dije, Salo, yo siento que apenas me estoy descubriendo, no sé si esto funcione y él me dijo, ‘Mari, es que no tiene por qué funcionar ya, si tú haces una canción y disfrutas cantándosela a alguien es porque esa es tu canción. No hagas música que no disfrutas, porque cuando tú no haces la música para ti, se nota demasiado y por eso la gente tampoco se la disfruta. Sea el género que sea, tienes que hacer la música que te den ganas de cantar, de escuchar, haz música que te llene, ese es el truco’. Y eso hice, esta es la música que a mi me fluye”, cuenta Mariana.

Eso es Maguga, un trabajo donde su voz y el piano son protagonistas, con puras canciones de amor que fue escribiendo mientras estuvo de gira por el mundo con Feid, en 2024.

El EP, que incluye cinco canciones, fue lanzado en plataformas el pasado 4 de enero, pero será presentado en vivo por primera vez el próximo viernes 30 de enero en el auditorio de la sede Floresta del ITM a las 7:00 p. m.