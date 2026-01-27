x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Mariana Vargas, prima y corista de Feid, lanza su primer EP siguiendo los consejos del artista

Mariana Vargas es prima de Feid, lo ha acompañado como corista en sus conciertos, ha estado con él en estudio y ahora lanza su primer EP, Maguga, con mucho de lo que ha aprendido a su lado.

  • El lanzamiento oficial de Maguga será este viernes 30 de enero en el auditorio de la sede Floresta del ITM. La entrada es libre con registro previo. Foto Cortesía.
    El lanzamiento oficial de Maguga será este viernes 30 de enero en el auditorio de la sede Floresta del ITM. La entrada es libre con registro previo. Foto Cortesía.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

A Mariana muchos han intentado decirle qué tiene que hacer si quiere triunfar en la música. Le han dicho, sobre todo, que tiene que dejar de ser como es, que no puede ser tierna, ni introvertida, que tiene que inventarse un personaje de sí misma.

Le puede interesar: Los Pleneros de la Cresta, una revolución sonora de Puerto Rico para el mundo

Pero ella hizo todo lo contrario. Su primer EP, Maguga, está hecho a su antojo, porque sólo le hizo caso a su intuición, y a su primo Salomón, que todos conocemos como Feid. “Yo tenía varias canciones, pero no sabía si hacer el EP, y le dije, Salo, yo siento que apenas me estoy descubriendo, no sé si esto funcione y él me dijo, ‘Mari, es que no tiene por qué funcionar ya, si tú haces una canción y disfrutas cantándosela a alguien es porque esa es tu canción. No hagas música que no disfrutas, porque cuando tú no haces la música para ti, se nota demasiado y por eso la gente tampoco se la disfruta. Sea el género que sea, tienes que hacer la música que te den ganas de cantar, de escuchar, haz música que te llene, ese es el truco’. Y eso hice, esta es la música que a mi me fluye”, cuenta Mariana.

Eso es Maguga, un trabajo donde su voz y el piano son protagonistas, con puras canciones de amor que fue escribiendo mientras estuvo de gira por el mundo con Feid, en 2024.

El EP, que incluye cinco canciones, fue lanzado en plataformas el pasado 4 de enero, pero será presentado en vivo por primera vez el próximo viernes 30 de enero en el auditorio de la sede Floresta del ITM a las 7:00 p. m.

No es lo primero que lanza Mariana. En su perfil de Spotify hay un varios sencillos que ha venido publicando desde 2019. Pero sí es el trabajo más importante hasta la fecha porque lo recoge todo.

Mariana empezó a cantar a los 6 años, a componer a los 16, y sin proponérselo terminó publicado su primer EP a los 26. “Cada 10 años pasa un acontecimiento”, dice entre risas.

Por eso Maguga es especial, porque cierra un ciclo, ahí esta toda esa búsqueda de sí misma, desde que empezó a cantar en el coro del colegio, en cuánto concurso encontraba, incluida La Voz Kids, la gira de conciertos multitudinarios con su primo y los toques en bares con su papá, Diego Vargas, que pasó por Ekhymosis como guitarrista.

“Este EP ha sido una manera de reconciliarme con lo que toda la vida había creído que estaba mal de mí, es un muestra de que me mantenido fiel a mí misma”, dice.

Lea también: Chuwi, el fenómeno musical puertorriqueño que cautivó a Bad Bunny y abrirá sus conciertos en Medellín

Lo que sigue, a partir de ahora, es abrirse camino, y esa tarea la tiene adelantada, porque ha visto a su papá y a su primo que lleva años en esas.

“Yo me siento súper afortunada porque estoy viviendo y aprendiendo de personas que están metidas en esto. El año pasado, por ejemplo, Salo me invitó a un campamento y ahí aprendí mucho, me di cuenta que también me gusta mucho producir”, dice Mariana, que ya está pensando en lo que será su próximo lanzamiento, su primer disco de larga duración.

Quiere insistir con el pop que creció escuchando, hacer algo como lo que hacen Adele y Dua Lipa, algo menos urbano que lo que hace su primo, pero diferente al pop latino, menos romanticón, quizás algo intermedio entre esos dos géneros.

“El álbum que estamos planeando para mitad de año quiero que sea todo lo contrario a este EP, aquí estuvimos tristes, ahora quiero
ver como podemos despertar otras emociones más alegres, más tranquilas. Quiero explorar mi faceta como productora, hacer la música como suena en mi cabeza, explorar sin miedo, ver que puede salir. Incluso antes de empezar a pensar el concepto del álbum me quiero sentar a ver que estoy sintiendo”, dice Mariana.

Pero antes de eso está el lanzamiento de Maguga, el EP que lleva el mismo nombre del café que montó en Laureles, porque Mariana se sueña llenado estadios como Feid, pero mientras tanto prepara cafés, empanadas y postres.

Temas recomendados

Música
Industria musical
Lanzamiento de Disco
Pop
Colombia
Feid
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida