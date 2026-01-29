Cine al aire libre y recorridos guiados gratuitos este viernes en el Mamm: ¡Prográmese!

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) da inicio al año cultural con su tradicional Noche Extendida, que se realizará este viernes 30 de enero entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Le puede interesar: ¡No se las pierda! Este jueves inician las Fiestas de la Candelaria 2026

Esta iniciativa, que extiende el horario del museo, busca acercar a la comunidad con sus diversas propuestas culturales que incluyen arte, cine y recorridos guiados con entrada libre. Así, este viernes, en la primera noche extendida del año, los visitantes podrán recorrer las exposiciones temporales que estarán en salas del museo hasta el domingo 22 de febrero, que son Bubuia. Aguas como fuente de imaginaciones y deseos

Lleébu, Amazonía colombiana: sonidos y lenguas indígenas en riesgo, Señal abierta. Lenguajes del arte actual y Khoka Project. Los recorridos comentados serán a las 6:30 p.m. y 7:30 p.m.

A las 7 p.m., la gran pantalla al aire libre se encenderá con la proyección de Zootopia 2, una divertida película animada, nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Óscar. Este será un espacio para el disfrute de públicos de todas las edades.

Esta primera noche extendida es una actividad de transición, con la que el museo y la comunidad se despiden de las exposiciones temporales, para dar paso a la programación de este año, con mucha expectativa, pues el museo está bajo una nueva dirección. El primero de diciembre, Rafael Tamayo Franco asumió su cargo como director en reemplazo de María Mercedes González, quien estuvo 13 años al frente de la institución. Apenas unos meses antes, en junio, la mexicana Marielsa Castro Vizcarra asumió como nueva curadora jefe.