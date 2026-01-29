x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Cine al aire libre y recorridos guiados gratuitos este viernes en el Mamm: ¡Prográmese!

Con esta primera noche extendida, el museo da inicio al año cultural y se espera que Débora Arango sea una de las grandes protagonistas.

  • Desde diciembre está abierto el Fondo Débora Arango, una iniciativa con la que el museo busca promover la obra de la artista con ayuda de personas, organizaciones e instituciones aliadas. Foto EL COLOMBIANO.
    Desde diciembre está abierto el Fondo Débora Arango, una iniciativa con la que el museo busca promover la obra de la artista con ayuda de personas, organizaciones e instituciones aliadas. Foto EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) da inicio al año cultural con su tradicional Noche Extendida, que se realizará este viernes 30 de enero entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m.

Le puede interesar: ¡No se las pierda! Este jueves inician las Fiestas de la Candelaria 2026

Esta iniciativa, que extiende el horario del museo, busca acercar a la comunidad con sus diversas propuestas culturales que incluyen arte, cine y recorridos guiados con entrada libre. Así, este viernes, en la primera noche extendida del año, los visitantes podrán recorrer las exposiciones temporales que estarán en salas del museo hasta el domingo 22 de febrero, que son Bubuia. Aguas como fuente de imaginaciones y deseos

Lleébu, Amazonía colombiana: sonidos y lenguas indígenas en riesgo, Señal abierta. Lenguajes del arte actual y Khoka Project. Los recorridos comentados serán a las 6:30 p.m. y 7:30 p.m.

A las 7 p.m., la gran pantalla al aire libre se encenderá con la proyección de Zootopia 2, una divertida película animada, nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Óscar. Este será un espacio para el disfrute de públicos de todas las edades.

Esta primera noche extendida es una actividad de transición, con la que el museo y la comunidad se despiden de las exposiciones temporales, para dar paso a la programación de este año, con mucha expectativa, pues el museo está bajo una nueva dirección. El primero de diciembre, Rafael Tamayo Franco asumió su cargo como director en reemplazo de María Mercedes González, quien estuvo 13 años al frente de la institución. Apenas unos meses antes, en junio, la mexicana Marielsa Castro Vizcarra asumió como nueva curadora jefe.

Fondo Débora, una apuesta colectiva

La salida de María Mercedes se dio en medio del alboroto que se generó en la ciudad y el país por el intento del museo de vender parte de la obra de Débora Arango. Aunque la transacción no se llevó a cabo, el interés que esto suscitó en la sociedad da cuenta de la importancia y la vigencia de la obra de la artista.

Por eso, el nuevo director le dio prioridad al asunto y a finales de diciembre anunció la creación del Fondo Débora Arango, una iniciativa que busca activar, preservar y proyectar la obra de la maestra hacia nuevos públicos, lenguajes y debates contemporáneos.

Lea también: Mariana Vargas, prima y corista de Feid, lanza su primer EP siguiendo los consejos del artista

El Fondo Débora Arango. Activar un legado, sostener una voz, impulsará procesos de investigación, conservación, mediación y circulación de la obra de Débora, y buscará ampliar las lecturas contemporáneas de su trabajo, acercándolo a públicos diversos, dentro y fuera del museo.

Es una apuesta colectiva, abierta a personas, organizaciones e instituciones aliadas, y recibe aportes desde cualquier monto.

“Débora Arango —incómoda, lúcida, radical— sigue interpelando nuestro presente. El Fondo busca activar su obra, expandir sus lecturas y llevarla a nuevos territorios, públicos y lenguajes, cuidando su preservación sin renunciar a su potencia contemporánea”, afirma Rafael Tamayo, director del Museo de Arte Moderno de Medellín.

Temas recomendados

Cine
Entretenimiento
Eventos
Museos
Noticias Medellín
Exposiciones de arte
Mamm
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida