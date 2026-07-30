Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Rescatan en delicado estado de salud a mono cariblanco en Medellín, ¿cuántos van?

El operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del animal en condiciones de tenencia ilegal.

  • Adelante, las fracturas en la pierna izquierda que tenía el animal. Atrás el mono rescatado. FOTO: Cortesía.
    Adelante, las fracturas en la pierna izquierda que tenía el animal. Atrás el mono rescatado. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

El Área Metropolitana brindó detalles del rescate y de las condiciones en las que encontró un pequeño primate hallado en una vivienda de Medellín.

Según indicó la autoridad ambiental, una hembra infantil de mono cariblanco (Cebus albifrons) fue rescatada tras permanecer en cautiverio dentro de un apartamento en Medellín.

El operativo fue posible gracias a una denuncia ciudadana que alertó sobre la presencia del animal en condiciones de tenencia ilegal.

Luego de recibir el informe, el equipo de Control y Vigilancia de la entidad se desplazó al lugar indicado. Sin embargo, la dirección suministrada inicialmente no correspondía al sitio donde permanecía el primate, por lo que fue necesario realizar labores de verificación en el sector hasta ubicar el apartamento correcto.

Conozca: Harán 14.000 esterilizaciones gratis para perros y gatos en el Aburrá, ¿cómo acceder?

Una vez identificado el inmueble, los funcionarios encontraron una nueva dificultad: durante la primera visita, la persona que tenía al mono se negó a permitir el ingreso del personal y se negó a entregarlo voluntariamente. Solo al día siguiente, tras un nuevo contacto telefónico, ganó hacer la entrega del ejemplar.

Pero el drama para el primate no paró ahí. Desde su ingreso al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), el estado de salud del animal generó preocupación entre los especialistas.

El mono no vocalizaba con normalidad y emitía constantes llantos asociados al dolor. Además, presentaba un avanzado proceso de amansamiento, una condición que evidencia el prolongado tiempo que permaneció bajo cautiverio.

Lea también: Vídeo | La historia detrás del video viral de la danza que visitó a los niños en una escuela de Guaviare

Durante la valoración médico-veterinaria se confirma que el primate sufre múltiples afectaciones físicas. Los exámenes revelaron una fractura, lesiones inflamatorias en el labio superior, heridas en la cola y bajo peso. Asimismo, los especialistas encontraron lesiones compatibles con el uso prolongado de pañales o correas para limitar sus movimientos.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el recorte de sus cuatro colmillos, una práctica frecuente y especialmente cruel dentro del tráfico ilegal de primates, utilizada para reducir el riesgo de mordeduras y facilitar que estos animales sean mantenidos como mascotas.

Según el Área Metropolitana, estas lesiones reflejan las graves consecuencias físicas y comportamentales que sufren los animales silvestres al ser extraídos de su hábitat natural.

En el caso de los primates, la separación temprana de su grupo familiar afecta su desarrollo, modifica su comportamiento y disminuye considerablemente sus posibilidades de regresar a la vida silvestre.

Finalmente, el Área Metropolitana reiteró el llamado a la ciudadanía para no comprar, vender ni mantener animales silvestres como mascotas.

También recordó que cualquier caso de tráfico o tenencia ilegal puede denunciarse a través del correo.atencionausuario@metropol.gov.co o mediante la Policía Ambiental llamando a la línea 123.

Continúe leyendo: En imágenes | Un esperanzador registro muestra crías de oso de anteojos en el Huila

La autoridad ambiental informó que, desde 2024 hasta la fecha, el CAVR ha recibido 61 monos cariblancos, todos provenientes del tráfico ilegal de fauna silvestre.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué es ilegal tener un mono cariblanco como mascota en Colombia?
Es ilegal porque el mono cariblanco es una especie de fauna silvestre que no puede ser extraída de su hábitat ni mantenida en cautiverio como mascota. El Área Metropolitana recordó que la tenencia y el tráfico de estos animales afectan la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.
¿Qué daños sufren los monos cariblancos cuando permanecen en cautiverio?
Los primates pueden presentar fracturas, desnutrición, heridas, estrés crónico, alteraciones en su comportamiento y prácticas de maltrato como el recorte de colmillos, lo que reduce sus posibilidades de regresar a la vida silvestre.
¿Qué hacer si se conoce un caso de tráfico o tenencia ilegal de fauna silvestre?
El Área Metropolitana recomienda denunciar estos casos a través del correo atencionausuario@metropol.gov.co o comunicarse con la Policía Ambiental por medio de la línea 123 para facilitar la intervención de las autoridades.

Temas recomendados

Naturaleza
Maltrato Animal
Fauna
Área Metropolitana del Valle de Aburrá
Animales salvajes
Fauna silvestre
Policía Ambiental
CAVR
Tráfico ilegal de fauna
Medellín
Valle de Aburrá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos