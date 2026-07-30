Exsuperintendente de Salud alerta por riesgo de demandas sin cobertura en hospitales y clínicas

Hospitales y clínicas en Colombia podrían enfrentar dificultades económicas si en los próximos años reciben demandas por responsabilidad médica y las pólizas de seguros que tienen contratadas no cuentan con la cobertura suficiente para responder por esos casos.
La advertencia fue hecha por Fabio Aristizábal, exsuperintendente Nacional de Salud, consultado por EL COLOMBIANO, quien señaló que parte del sector podría estar expuesta ante reclamaciones que aparecen varios años después de realizar una atención médica.
El riesgo está relacionado con el tipo de seguros que utilizan actualmente muchos prestadores de salud. De acuerdo con el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), Colombia cuenta con más de 59.972 instituciones habilitadas entre clínicas, hospitales y centros médicos, y se estima que más del 80% opera con pólizas bajo la conocida modalidad como reclamaciones realizadas.
Este modelo establece que la aseguradora responde cuando la póliza está vigente en el momento en que se presenta la reclamación, pero no necesariamente cubre un procedimiento médico realizado años atrás si para entonces el seguro terminó, cambió de compañía o no fue renovado.
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