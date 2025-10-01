Mama Coca, el libro con portada de coca que sigue la historia de la estigmatización de la planta ancestral

La portada de Mama Coca es blanca, con letras doradas en el centro y un par de hilos rojo y verde que sujetan sus 306 páginas al costado izquierdo. Al observarla minuciosamente, llaman la atención los pequeños fragmentos verdes que se distribuyen de forma desordenada a lo largo de su superficie. A simple vista, parecen una especie de mármol, pero con un acercamiento se puede notar que se trata de trozos de una hoja convertida en papel.
La planta es la coca, al igual que el nombre del libro, y estas hojas fueron cultivadas en los campos de Coca Nasa, la empresa indígena pionera en Colombia en la elaboración y comercialización de productos realizados con esta polémica especie. La fotógrafa francesa Nadège Mazars no solo usó la coca en la cubierta, sino que, al interior de su recién publicado libro, le rinde un homenaje a la planta que ha sido estigmatizada por la lucha contra el narcotráfico e injustamente señalada durante la historia de la conquista de los territorios indígenas de Latinoamérica.
Mama Coca es una compilación de fotografías y relatos que exploran la utilización de la hoja de coca a lo largo de la historia. También es un acercamiento a la guardia indígena y al valor central que esta organización tiene en la estructura social y política, específicamente en la comunidad Nasa en el Cauca. Justamente allí se realizó la investigación para esta obra, que es el resultado de una idea que surgió hace tres años y del largo camino que Mazars ha recorrido en el país durante dos décadas.