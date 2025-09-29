La felicidad de Luis Alfonso: estrena canción, marca de ropa y se prepara para el concierto más grande de su carrera

A Luis Alfonso le alcanza para todo. Va rápido, “arriao”. Este año publicó Descriterio, su quinto trabajo de larga duración, acaba de anunciar el lanzamiento de su marca de ropa Señorazo, una nueva canción, La Fórmula, y dos grandes conciertos con los que irá dando cierre a este año, uno en el Estadio El Campín, el más grande en su carrera hasta ahora, y que tendrá lugar el sábado 4 de octubre, y otro en La Macarena, en Medellín, el 18 de octubre.
Está feliz, viviendo lo que se imaginó de niño, cuando empezó a cantar. A propósito de tantas buenas noticias, EL COLOMBIANO habló con él.