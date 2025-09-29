La felicidad de Luis Alfonso: estrena canción, marca de ropa y se prepara para el concierto más grande de su carrera

A Luis Alfonso le alcanza para todo. Va rápido, “arriao”. Este año publicó Descriterio, su quinto trabajo de larga duración, acaba de anunciar el lanzamiento de su marca de ropa Señorazo, una nueva canción, La Fórmula, y dos grandes conciertos con los que irá dando cierre a este año, uno en el Estadio El Campín, el más grande en su carrera hasta ahora, y que tendrá lugar el sábado 4 de octubre, y otro en La Macarena, en Medellín, el 18 de octubre. Está feliz, viviendo lo que se imaginó de niño, cuando empezó a cantar. A propósito de tantas buenas noticias, EL COLOMBIANO habló con él.

¿De dónde viene la idea de hacer una marca de ropa?

“Es algo inspirado en plasmar un poquito de todo lo que somos nosotros. Todos los modelitos vienen con símbolos nuestros, está el escorpión, un corazoncito, una llamita, o sea, todo es como conectando los sentimientos con momentos de la vida que nos representan a nosotros. Vamos a tener línea de ropa y de sombreros para hombre y mujer. Y los sombreros van a tener una horma que yo le doy especialmente a los míos, el sello del Señorazo”.

¿Qué tanto participó en el diseño de la colección?

“Uno siempre le mete las ideitas, obviamente contamos con un equipo de trabajo muy profesional, muy creativo y bueno, la verdad pues en este momento la esposita mía que ha sido la encargada del styling fue la que tuvo la idea de crear la marca. Yo estoy ahí ayudando con ideas, aprobando calidades y estilos y aquí estamos dándole candela”.

También está estrenando canción...

“Lanzamos La fórmula que contiene algo muy especial, para el despecho, para que ya nadie sufra más por amores. Incluso estamos preguntándole a todos los que nos encontramos y todos nos dan una fórmula diferente, entonces estamos cogiendo todas las opiniones y haciendo una formula definitiva para no morir de amor. Es un tema que va a sonar a contentoso, a popular a despecho. Para nosotros el estudio es un laboratorio y siempre estamos probando todo, innovando”.

Este año tiene su primer concierto en un estadio, ¿cómo va eso?

“Ese es uno de mis sueños más grandes, hacer mi primer estadio y lo vamos a hacer el Campín de Bogotá. Estamos ya totalmente sold out gracias a Diosito. Vamos tener de todo. Yo prácticamente estaré cantando más de tres horas y me van a acompañar varios artistas nacionales e internacionales, que van a ser un sorpresa, pero también invitados que van a presentar su show completo como Bryan Puerta, Nelson Velásquez, Luis Alberto Posada y Jhon Alex Castaño. Vamos a tener un espacio para niños porque queremos que vayan los señoracitos y las señoracitas, vamos a tener toros mecánicos, vamos a estar vendiendo la merch, vamos a tener una zona VIP para tomarnos fotos con la gente y compartir, y una puesta escena increíble. Más que un show es un festival, es un evento de más de 8 horas”.

Esto era lo que se imaginaba de niño, cuando quiso cantar, ¿cómo se siente?