El español Canet sigue haciendo historia en el Dakar: el joven piloto ya suma dos victorias

A sus 20 años, el español Edgar Canet, que el sábado se convirtió en el ganador de etapa en motos más joven del Rally Dakar, volvió a sorprender este domingo al imponerse en la primera etapa, afianzándose en la posición de líder.

En coches, la victoria fue para el belga Guillaume De Mévius al volante de un mini, un triunfo que le permitió acceder a la primera plaza de la clasificación general.

Cabe recordar que en el prólogo, el colombiano Javier Vélez y su copiloto argentino Gastón Mattarucco, en la categoría classic, terminaron en el puesto 81 y este domingo arribaron 71°, misma posición que ocupan en la general. Triunfaron los italianos Marco Ernesto Leva y Alexia Giugni, líderes.

Canet, con una KTM, se impuso en Yanbu gracias a la descalificación del botsuano Ross Branch (Hero), quien había marcado el mejor tiempo al término de los 305 kilómetros de especial, pero fue penalizado con seis minutos por exceso de velocidad en una zona limitada.

Como la víspera, Canet superó a su compañero en el Red Bull KTM Factory Racing y vigente campeón, el australiano Daniel Sanders, segundo también en la general a un minuto y cinco segundos del español.