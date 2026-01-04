Militares reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela, bastión del gobierno que jura lealtad a Nicolás Maduro, reconoció el domingo a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, tras el arresto de Nicolás Maduro en la víspera de la operación estadounidense.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, incluyó en un comunicado el fallo en el que la Corte Suprema ordena a Rodríguez a asumir el poder por 90 días.

Padrino igualmente denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro murió “a sangre fría” parte del equipo de escoltas del mandatario.

