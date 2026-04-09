Proyecto Hail Mary, The Martian y otras historias de ciencia ficción que Artemis está volviendo realidad

El pasado 1 de abril, cuatro astronautas de la misión Artemis II despegaron desde el Centro Espacial Kennedy a bordo de la cápsula Orion. Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen completaron el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de cincuenta años.
Ahora, la misión Artemis III, prevista para el año 2028, apunta a repetir lo que Neil Armstrong hizo el 20 de julio de 1969. La humanidad volverá a pisar la Luna y con ello vuelve también una pregunta que la ciencia ficción lleva décadas intentando responder: ¿qué pasará después?