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Conozca la historia de la profesora de yoga paisa que presentará su libro en la FILBo 2026

Claudia y la mujer en mi segundo nombre es la ópera prima de Claudia Cecilia Cárdenas, la escritora que relata su vida y cómo el yoga la transformó.

  • Claudia Cecilia Cárdenas es administradora de empresas de profesión, pero desde hace diez años es profesora de yoga. FOTO: Cortesía.
    Claudia Cecilia Cárdenas es administradora de empresas de profesión, pero desde hace diez años es profesora de yoga. FOTO: Cortesía.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 1 hora
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En 2008, tras un acontecimiento que dejó su vida en quiebre, Claudia Cecilia Cárdenas decidió dejarlo todo, empacar maletas y viajar a la India.

Al inicio, la idea era recorrer el país del sur asiático durante un mes y conocer un ashram, que son los centros espirituales de la tradición hindú utilizados para prácticas como la meditación y el yoga.

Lea: Prepárese para FILBo 2026: con Vásquez, Mendoza y otros autores colombianos, estos son los libros más vendidos en el país

Ocho días estuvo Claudia en Aurovalley Ashram, el tiempo suficiente para darse cuenta de que ahí quería pasar el resto de su vida. Esa semana terminó convirtiéndose en siete meses.

“En ese momento dije: ‘Acá me quiero quedar. Y de acá no quiero salir hasta que entienda mejor la vida’. Porque sentía que lo que yo entendía era casarse, tener hijos, tener trabajo, tener finca, comprar carro y casa. Y eso me causaba angustia, me tenía en una crisis”, cuenta Cárdenas, quien de profesión es administradora de empresas.

En ese centro espiritual y de la mano de los maestros comenzó a aprender las bases de la filosofía del yoga, disciplina que tiene sus raíces en el hinduismo. Después de eso, la antioqueña continuó preparándose: en Argentina estudió una técnica universitaria en yoga y cada que puede viaja a la India para seguir con su formación.

El yoga une mente, cuerpo y espíritu, explica Claudia. Aunque en Medellín –y hasta en el mundo entero– se ha popularizado en los últimos años, especialmente como práctica deportiva, lo cierto es que el acercamiento a sus postulados centrales no ha ganado tantos seguidores.

“La gente cree que hacer yoga es pararse de cabeza y hacer posturas, pero en realidad ese es apenas uno de los pasos que recomiendan los maestros. Antes de eso hay que aplicar sus valores entre los que están la honestidad, la no violencia y el respeto por un orden superior, entre otros”, explica.

Ese sería uno de los mayores mitos que hay actualmente sobre el yoga: que solo se limita al movimiento, cuando realmente es una herramienta milenaria de autoconocimiento que trae beneficios físicos y mentales para quien lo práctica. En estas casi dos décadas Claudia ha podido evidenciarlos.

La experiencia que la profesora de yoga antioqueña ha tenido con esta disciplina, así como su historia de vida, fue plasmada en Claudia y la mujer en mi segundo nombre, el libro autobiográfico que acaba de publicar.

El punto de partida de esta obra es la pérdida de su madre cuando la autora tenía 12 años a causa de la depresión. El duelo es uno de los temas centrales y también un asunto del cual Claudia cambió su perspectiva gracias a la filosofía del yoga.

Cárdenas es una de las autoras paisas que participará en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la cual tiene como país invitado a la India.

Este jueves 23 de abril será la presentación de su ópera primera en el Pabellón 6, Stand 346, donde Cárdenas espera no solo que lectores conecten con su historia, sino con una disciplina que puede transformar vidas

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