Choque entre Restrepo y Quilcué porque ella no fue a debate: “Menos victimización y más discusión de propuestas”

Las fórmulas vicepresidenciales José Manuel Restrepo y Aida Quilcué chocaron en redes sociales después de que Restrepo criticara la ausencia de la senadora en un espacio de debate.
Restrepo ha buscado debatir con Quilcué en varias ocasiones, pero la senadora no ha ido. Es poco probable que el debate vaya a existir, como en el caso de los candidatos presidenciales: Cepeda y De la Espriella no han debatido y, como van las cosas, no lo harán.
De hecho, De la Espriella ha dicho que una de las condiciones para ir a un debate con Cepeda es si este asiste con Quilcué, mientras él asistiría con Restrepo. El candidato del Pacto Histórico se ha negado.
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