Choque entre Restrepo y Quilcué porque ella no fue a debate: “Menos victimización y más discusión de propuestas”

Las fórmulas vicepresidenciales José Manuel Restrepo y Aida Quilcué chocaron en redes sociales después de que Restrepo criticara la ausencia de la senadora en un espacio de debate. Restrepo ha buscado debatir con Quilcué en varias ocasiones, pero la senadora no ha ido. Es poco probable que el debate vaya a existir, como en el caso de los candidatos presidenciales: Cepeda y De la Espriella no han debatido y, como van las cosas, no lo harán. De hecho, De la Espriella ha dicho que una de las condiciones para ir a un debate con Cepeda es si este asiste con Quilcué, mientras él asistiría con Restrepo. El candidato del Pacto Histórico se ha negado. Lea también: El registrador reveló si habrá cambios en el tarjetón tras fallo contra logo de De la Espriella

El reclamo de Aida Quilcué y la acusación de superioridad

Como primer momento de este episodio, Quilcué le escribió a Restrepo un mensaje a través de sus redes sociales. “Señor José Manuel Restrepo, si en los ‘debates’ se va a expresar como lo hizo sobre mí en la entrevista con Eva Rey, ahí tiene su respuesta con mucho respeto. Usted no quiere debatir; quiere fanfarronear la ‘superioridad’ que cree tener, y eso es muy diferente”, dijo. Diferentes sectores que apoyan a De la Espriella han destacado que, mientras Restrepo es magíster en Economía y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior, Quilcué no terminó el bachillerato. Tiene trayectoria como lideresa indígena, senadora y defensora de derechos humanos, pero desde la campaña rival han insistido en un debate para, posiblemente, evidenciar las brechas que existen entre ambos candidatos en cuanto a preparación académica.

Las acusaciones de racismo y la “candidata fantasma”

“Le digo, no es que no entienda ni que no haya visto sus mensajes. Simplemente no me interesa caer en su juego sucio y racista. Sinceramente, estoy enfocada en debatir ideas directamente con el pueblo, compartiendo y convocando miles de colombianos y colombianas en todo el país, algo que dudo que usted logre por sí solo”, agregó la fórmula vicepresidencial de Cepeda. Ahí se refiere a que, en una entrevista con la periodista Eva Rey, Restrepo dijo que ha buscado a Quilcué “al menos 8 veces” para debatir, pero “o no entiende, o no comprende o no quiere o le gusta jugar a ser la candidata fantasma”. Quilcué finalizó su mensaje diciendo: “Al que le falta entendimiento sobre este país diverso es a usted. El día que vea al diferente no desde la superioridad, sino desde la igualdad, ese día debatimos. Y tranquilo, no se desespere tanto, no es necesario”. Conozca: ¿El Pacto Histórico respetará los resultados de la segunda vuelta? La respuesta confusa de María Fernanda Carrascal

La respuesta de José Manuel Restrepo: “Menos victimización”

Restrepo le respondió. “Aída, le respondo con el mismo respeto con el que siempre me he dirigido a usted. Nunca he cuestionado su origen, su identidad ni las comunidades que representa. He cuestionado sus ideas y sus posiciones públicas, que es precisamente lo que ocurre en una democracia. Convertir cualquier diferencia política en una acusación de racismo no fortalece el debate; lo empobrece”, escribió.

Restrepo puso una foto en la que se ve la silla vacía que dejó Quilcué. En su mensaje, continuó diciendo: “Colombia necesita menos victimización y más discusión de propuestas. Los ciudadanos esperan que hablemos de seguridad, empleo, educación y oportunidades, no de agravios personales ni mentiras”. Le puede interesar: Altas cortes le hacen un llamado al futuro presidente a acatar la justicia: “Se puede estar en desacuerdo con un fallo, pero no desconocerlo” Y agregó “Mi invitación sigue siendo la misma: debatamos argumentos, contrastemos visiones de país y permitamos que sean los colombianos quienes decidan. Mientras usted lanza acusaciones en redes, vuelve a dejar una silla vacía en un debate al que los colombianos esperaban verla asistir”. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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