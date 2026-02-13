La escritora mexicana Elma Correa es la ganadora del Premio Biblioteca Breve de Seix Barral

La autora ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2026 por su novela Donde termina el verano, un “poderoso relato sobre una amistad lastrada por el peso de un secreto compartido, pero también el retrato de una comunidad en la frontera de México con Estados Unidos”. Lea: Libro de Gisèle Pelicot llegará a librerías colombianas la próxima semana: “espero transmitir valentía” En el fallo del premio este viernes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la directora editorial, Elena Ramírez, ha destacado que la reunión del jurado “se convirtió muy pronto en una reunión celebratoria porque el asombro de los 5 miembros fue enorme al darnos cuenta de hasta qué punto habíamos encontrado aquello que se busca siempre, el mirlo blanco, y no siempre se encuentra”. “La palabra maravillosa salió nombrada por los 5 miembros del jurado, y deslumbrante en más de una ocasión. (Tenemos) el convencimiento de haber galardonado una novela de una autora que ha venido para quedarse”, añade. La novela sigue la historia de la amistad entre dos mujeres en la frontera entre México y Estados Unidos, un territorio “marcado por la precariedad y la violencia, donde la lealtad y los códigos compartidos se sitúan por encima de la ley”, y pone en el centro de la trama cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad dura para los débiles.

Tras recibir el premio, Correa señaló que “estadísticamente no se supone que pueda estar aquí” siendo mujer y sin privilegios de clase, en México; y agradece al jurado que se haya fijado en la obra de una autora que escribe desde un lugar perdido en el desierto, dice textualmente, en referencia a su Mexicali natal. Asegura que todos sus libros hablan de la amistad entre mujeres, porque es algo principal también en su propia vida, y recuerda el papel de su madre en su trayectoria literaria: “Me mostró que podía crear realidades distintas cuando me puso un libro delante, y eso me cambió la vida”. Puede leer: “Esto es un experimento académico”: Andrea Colamedici, autor del primer fake literario escrito con IA Sobre la situación actual en Estados Unidos, Correa opina que es “absurdísima por parte de un país fundado por migrantes”, y explica que en su novela aparecen migrantes muy diferentes y que, aunque no es política, en términos humanos sí que se aborda lo que ocurre en la frontera. La novela estará a la venta a partir del 11 de marzo, editada por Seix Barral, uno de los sellos más reconocidos de literatura en español. Cada año, la editorial entrega este premio a novelas inéditas, considerado como uno de los galardones más importantes de las letras en este idioma.

Esta 68 edición ha recibido 1.218 manuscritos: el 53% de los originales proceden de España; el 29,83% son de América del Sur (destacando un 14,95% de Argentina); y los siguen los presentados desde América del Norte, el 11,5%. En cuanto a los géneros y temáticas, en esta convocatoria predominaron la novela policíaca, la autoficción y la metaficción, y hubo un aumento de novelas que revisitan hechos históricos a través de elementos fantásticos; relatos centrados en la salud mental; relectura de los clásicos y narraciones con protagonistas que cuestionan su género o lugar en el mundo. Correa es académica de formación: licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, magister en Estudios Socioculturales y doctora en Sociedad, Espacio y Poder. En México ha recibido varios premios literarios como el XX Premio Nacional de Cuento Juan José Arreola y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí, ambos dedicados a la publicación de cuentos.

