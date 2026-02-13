La escritora mexicana Elma Correa es la ganadora del Premio Biblioteca Breve de Seix Barral

La autora ha ganado el Premio Biblioteca Breve 2026 por su novela Donde termina el verano, un “poderoso relato sobre una amistad lastrada por el peso de un secreto compartido, pero también el retrato de una comunidad en la frontera de México con Estados Unidos”.
Lea: Libro de Gisèle Pelicot llegará a librerías colombianas la próxima semana: “espero transmitir valentía”
En el fallo del premio este viernes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la directora editorial, Elena Ramírez, ha destacado que la reunión del jurado “se convirtió muy pronto en una reunión celebratoria porque el asombro de los 5 miembros fue enorme al darnos cuenta de hasta qué punto habíamos encontrado aquello que se busca siempre, el mirlo blanco, y no siempre se encuentra”.
“La palabra maravillosa salió nombrada por los 5 miembros del jurado, y deslumbrante en más de una ocasión. (Tenemos) el convencimiento de haber galardonado una novela de una autora que ha venido para quedarse”, añade.
La novela sigue la historia de la amistad entre dos mujeres en la frontera entre México y Estados Unidos, un territorio “marcado por la precariedad y la violencia, donde la lealtad y los códigos compartidos se sitúan por encima de la ley”, y pone en el centro de la trama cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad dura para los débiles.