Puerto Antioquia ha movido más de 7.200 empleos en Urabá y formado 400 personas en roles portuarios

Puerto Antioquia desde hace una semana ya es una realidad. Tras 13 años de gestiones, cerca de 40 meses de obras y una inversión que oscila entre 770 y 800 millones de dólares, comenzó oficialmente operaciones y puso a Urabá en el mapa logístico internacional y empezó a dinamizar el empleo en la región.
Y es que la infraestructura, que cuenta con un muelle de 1.340 metros, cinco posiciones de atraque y capacidad para 7 millones de toneladas anuales, representa mucho más que concreto y grúas.
Según estimaciones del proyecto, el puerto ofrece ahorros promedio en distancia del 33% frente a otros puertos del Caribe colombiano para Medellín, el Eje Cafetero, Bogotá y Cundinamarca.
Para Javier Díaz, presidente de Analdex, el impacto podría ser estructural: “Puerto Antioquia podría movilizar cerca del 10% del comercio exterior de Colombia, gracias a su ubicación estratégica”.
