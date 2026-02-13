x

Brandon Weatherspoon se lució con Paisas e impuso récord de triples en la Liga de Campeones

Ya quedaron definidas las fechas y los cruces para los cuartos de final de la BCL, que arrancan en la primera semana de marzo.

  • El estadounidense Brandon Weatherspoon es uno de los hombres destacados de Paisas en su paso a los cuartos de final de la BCL. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 5 horas
bookmark

El estadounidense Brandon Weatherspoon, uno de los hombres claves de Paisas, impuso récord de triples en un mismo juego en la Basketball Champions League, BCL, en el cierre de la fase de grupos que dejó a los antioqueños como clasificados para los cuartos de final.

Brandon, quien es uno de los bicampeones con Paisas de la Liga Profesional de Colombia y juega su segunda BCL con los antioqueños, logró 34 puntos, incluidos 9 triples de 14 que intentó en el duelo que los dirigidos por Daniel Seoane ganaron 98-75 ante Caimanes, en territorio mexicano.

La Fiba resaltó que los nueve aciertos de Brandon, desde tercera dimensión, “son la mayor cantidad para un jugador en un partido en el historial de la competencia, dejando atrás los 8 que compartían el mexicano Omar De Haro y el argentino José Vildoza”.

Weatherspoon embocó sus 9 tiros en 14 intentos para un 64% de efectividad. Además, bajó 3 rebotes, robó otras 3 pelotas y dio 2 asistencias para una valoración de 33, siendo el hombre del partido.

Brandon, quien siempre se ha caracterizado en marcar muchos puntos desde la distancia de tres, en la Liga Profesional de Colombia, volvió a estar seguro en sus lanzamientos, aportando 34 puntos en la victoria de Paisas, que regresa al país para preparar lo que será sus duelos por los cuartos de final ante Nacional de Uruguay.

Paisas terminó la Fase Regular, en el Grupo A con balance de 3-3, tres victorias ante Caimanes del Llano y tres derrotas contra Astros de Jalisco, rival al que no pudo derrotar, y con el que, el mejor resultado fue el 92-100 logrado en Villavicencio.

Tras las definición y conformación de las llaves, también se entregaron las fechas para los duelos de cuartos de final, instancia en la que Paisas se medirá a Nacional de Uruguay, a una serie de tres juegos y avanzará a la Final Four el equipo que logré dos victorias.

El duelo ante Nacional será el 6 de marzo en el coliseo Iván de Bedout, en horario que aún está por confirmarse, mientras que los dos duelos siguientes será en Montevideo, los días 14 y 15 de marzo.

Avanzará a la fase final el ganador de dos de los tres duelos programados.

Las otras llaves son Astros de Jalisco sobre Flamengo (actual campeón), Instituto ante Boca Juniors y SESI Franca contra Minas Tenis Clube.

