Love Pet Fest: este sábado hay jornada de adopción y desparasitación para los animales de Medellín

El evento tendrá múltiples servicios y actividades gratuitas. Conozca todos los detalles.

    Aún más de 300 animales “viejitos” de La Perla siguen sin encontrar una familia. Foto: Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

Este sábado 14 de enero en el Parque de las Luces, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., se llevará a cabo el Love Pet Fest, un espacio que tendrá como protagonistas a los animales de compañía y sus familias, y también a los perros y gatos que aún están a la espera de un hogar.

Lea más: La otra cara de las emergencias por lluvias en Urabá: hasta cinco animales son abandonados cada día

Durante esta jornada habrá adopción de mascotas, atención veterinaria, desparasitación y vitaminización gratuita, además de parques de juegos para los animales, zonas húmedas, venta de accesorios, placas de identificación con código QR entre otras actividades.

“Queremos hacer un llamado muy especial a la ciudadanía: adoptar es un acto de amor que transforma vidas. Cada mascota que encuentra un hogar es una oportunidad para construir una ciudad más equitativa”, dijo Juliana Coral, gerente del Centro.

Más de 300 animales “viejitos” de La Perla buscan quién los adopte

Si bien en Medellín y el Valle de Aburrá muchas personas optan, antes de comprar, por adoptar, son cientos de animales geriatras que anhelan ser parte de una familia muy pronto. Y es que 349 “viejitos” del Centro de bienestar animal La Perla, de ellos 332 perros y 17 gatos mayores de 10 años, todavía no han experimentado la alegría de ser acogidos en un nuevo hogar, por lo que se hace un llamado la ciudadanía para que abra un espacio en sus casas y corazones.

De los casi 400 individuos, muchos han vivido en La Perla desde que eran cachorros, y hasta ahora han recibido toda la atención veterinaria necesaria además del acompañamiento especializado. No obstante, son habitualmente rechazados durante los procesos de adopción por su edad, un estigma que desde un primer momento acaba con sus posibilidades.

Entérese: Video | Con su último aliento, perrito persiguió camioneta para que lo rescataran de las inundaciones en Córdoba

“En 2025 realizamos la jornada “Un paseo con los viejitos de La Perla, en la cual funcionarios de la alcaldía caminaron con ellos para visibilizar que la edad no es un impedimento para amar. Casos como el de Hilda, nuestra perrita más longeva con 17 años, lo demuestra. Adoptar un animal mayor es regalar amor, dignidad, y afecto, también tranquilidad. Son compañeros serenos, agradecidos y llenos de amor”, dijo Elizabeth Coral, subsecretaria de Protección y Bienestar Animal.

Si desea conocer a todos los animalitos que están en adopción en el Centro de bienestar animal La Perla, ingrese a este enlace.

