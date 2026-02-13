Love Pet Fest: este sábado hay jornada de adopción y desparasitación para los animales de Medellín

Este sábado 14 de enero en el Parque de las Luces, entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., se llevará a cabo el Love Pet Fest, un espacio que tendrá como protagonistas a los animales de compañía y sus familias, y también a los perros y gatos que aún están a la espera de un hogar.
Durante esta jornada habrá adopción de mascotas, atención veterinaria, desparasitación y vitaminización gratuita, además de parques de juegos para los animales, zonas húmedas, venta de accesorios, placas de identificación con código QR entre otras actividades.
“Queremos hacer un llamado muy especial a la ciudadanía: adoptar es un acto de amor que transforma vidas. Cada mascota que encuentra un hogar es una oportunidad para construir una ciudad más equitativa”, dijo Juliana Coral, gerente del Centro.