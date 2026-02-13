¿Qué busca borrador de decreto que pretende trasladar 6,6 millones afiliados de EPS?

A seis meses de terminar la Presidencia de Gustavo Petro su Ministerio de Salud seguirá ejecutando sus órdenes sobre cambiar el sistema sanitario. Un reciente borrador de decreto propende por hacer un revolcón en el método de afiliación a las entidades promotoras de salud (EPS) en los municipios del país. Hay alertas sobre lo que esa decisión pueda significar para los pacientes.
Le puede interesar: Unos 6,6 millones de usuarios de varias EPS serían trasladados; ¿qué dice MinSalud?
En ese sentido, el proyecto de decreto cambia las reglas sobre cuáles aseguradoras pueden operar en cada población. Para eso, se pone un límite de cuántas pueden, según su tamaño, hacer presencia. Con esto, en lugares con pocos habitantes podría quedar solo una.
Así las cosas, si una EPS tiene menos del 3 % de afiliados en un municipio, puede quedar por fuera de operación en ese lugar. Con ese panorama, los afiliados de la que quede por fuera por ese límite serían trasladados a otra que sí pase ese umbral.