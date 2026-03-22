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Parirás con dolor: un libro que abre heridas sobre la salud mental y la maternidad en la Medellín del siglo XX

Desde Medellín, apoyada con archivos históricos y relatos biográficos, la escritora y periodista antioqueña Dina Rac (seudónimo de Claudia Ramírez Cano) narra en su libro Parirás con dolor la historia de su madre, marcada por la maternidad, la fe y los tratamientos de salud mental en Antioquia.

  • Cerca de 10 años se demoró la autora en escribir la historia de vida de su madre, historia con la que muchas mujeres de mitad del siglo pasado se pueden identificar. FOTOS Cortesía
    Cerca de 10 años se demoró la autora en escribir la historia de vida de su madre, historia con la que muchas mujeres de mitad del siglo pasado se pueden identificar. FOTOS Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

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hace 1 hora
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En la Biblia, concretamente en el Génesis 3:16, dice: “A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y el te dominará”.

De ahí nació el hombre de este libro, Parirás con dolor, de la escritora y periodista antioqueña Dina Rac –radicada en España– que tras tener diferencias, no solo generacionales, sino familiares, religiosas y culturales, de ese hacer lo “correcto” según los dictámenes de la sociedad antioqueña, decidió adentrarse en la vida de su madre y en tratar de entender cómo ella vivió para tener 13 hijos (5 de los cuales fueron pérdidas) o su abuela 15 (también perdió 10).

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“Yo soy la menor de mis hermanos y siempre tuve muchas diferencias con mi madre. Cuando cumplió 80 años no pude estar en la celebración y le escribí una carta, era una video carta que se la pusieron en la fiesta y a partir de esa carta empezó mi curiosidad de entender a Raquel, mi madre, como niña, adolescente, como mujer”.

Lo primero que hizo Dina fue conversar con ella, largo y tendido, y grabar el audio de esas conversaciones por Skype –estamos hablando de 2013, cuando ni Zoom ni Teams o Meet habían hecho su aparición–. Ella estaba en España, su madre en Medellín. “Yo la llamaba al teléfono fijo y conseguí un programa para grabar”. Desde el principio le dijo que quería escribir un libro sobre ella y Raquel prometió contarle todo sobre su vida.

“Mi idea era recopilar información y mi primera fuente fue mi madre, pero me di cuenta que no se acordaba de ciertas cosas u ocultaba información (sobre todo de cómo fue su paso por el Manicomio Departamental de Antioquia, ubicado en el barrio Aranjuez). Entonces indagué por otro lado”.

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Dina organizó la información que le dio su madre, contrastó con sus hermanos, con el resto de la familia, se alimentó de archivos históricos, fotos de la Biblioteca Pública Piloto, archivos de la Universidad de Antioquia y empezó a escribir, pero el proceso se demoró ya que tres días despúes de haber terminado las entrevistas con su madre, esta sufrió una isquemia cerebral.

“Yo ese viernes (de septiembre de de 2013) le pregunté si ya me había contado todo y me dijo que sí. Le dije que iba a transcribir la conversación y que si tenía dudas volvería a preguntarle, pero al lunes siguiente le dio esta isquemia que la dejó paralitica en el lado izquierdo y a partir de allí perdió capacidad cognitiva. En noviembre de 2013 le dio otra isquemia y días después falleció”, cuenta Dina.

Cuando la autora ya tuvo fuerzas de nuevo para retomar la historia se encontró no solo con el tema de la religiosidad, de traer hijos al mundo: “Los que Dios mande”, o de que el matrimonio era concebido como un “morir para el mundo” –por eso su madre se casó de negro, un mandato de su padre–, sino que trae a colación el tema de la salud mental y cómo se trataba cualquier dolencia en esa Medellín de mediados del siglo XX.

Su madre sufría crisis que ahora serían diagnosticadas como bipolaridad, “y cuando tenía episodio fuertes la solución era llevarla al manicomio. Investigué mucho sobre cómo era la vida allí –con investigadores que han estudiado la salud mental en Antioquia, como por ejemplo Jairo Gutiérrez Avendaño que hizo una tesis sobre locura y sociedad– y además encontramos sus historias clínicas y leerlas fue impactante. Ahí uno reflexiona qué era ser normal y qué salirse de la norma, porque encontré que muchos casos de mujeres que eran diferentes y querían o pintar o hacer algo distinto a traer hijos al mundo, hacer las labores domésticas, eran catalogadas como locas y además los abusos y complejidades que se vivían allí eran muy duras”, detalla la autora.

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Este libro, que ya va por su segunda edición, autopublicado, –la primera edición salió con la editorial Grammata– le ha generado a la autora que las personas se acerquen hablando de casos similares: madres o abuelas antioqueñas que pasaron por algo parecido, “gente que se identifica con esos temas o con vivencias similares que tuvieron sus madres y abuelas. Me he dado cuenta de que son temas comunes de los que no se habla y hay que ponerlos sobre la mesa”, concluyó.

Este libro para la autora –cuya cuenta en Instagram es @dina.rac.escritora fue además una catarsis de vida, entendió por qué su búsqueda de libertad era tan intensa y por qué nunca quiso tener hijos y remata también con una frase de Maya Anjelou, escritora, poeta, cantante y activista por los derechos civiles estadounidense y que resume ese camino entre padres e hijos: “Crecer es dejar de culpar a los padres”.

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