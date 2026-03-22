Parirás con dolor: un libro que abre heridas sobre la salud mental y la maternidad en la Medellín del siglo XX

En la Biblia, concretamente en el Génesis 3:16, dice: “A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y el te dominará”.
De ahí nació el hombre de este libro, Parirás con dolor, de la escritora y periodista antioqueña Dina Rac –radicada en España– que tras tener diferencias, no solo generacionales, sino familiares, religiosas y culturales, de ese hacer lo “correcto” según los dictámenes de la sociedad antioqueña, decidió adentrarse en la vida de su madre y en tratar de entender cómo ella vivió para tener 13 hijos (5 de los cuales fueron pérdidas) o su abuela 15 (también perdió 10).
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“Yo soy la menor de mis hermanos y siempre tuve muchas diferencias con mi madre. Cuando cumplió 80 años no pude estar en la celebración y le escribí una carta, era una video carta que se la pusieron en la fiesta y a partir de esa carta empezó mi curiosidad de entender a Raquel, mi madre, como niña, adolescente, como mujer”.