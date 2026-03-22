Parirás con dolor: un libro que abre heridas sobre la salud mental y la maternidad en la Medellín del siglo XX

En la Biblia, concretamente en el Génesis 3:16, dice: “A la mujer le dijo: multiplicaré los dolores de tu preñez, parirás a tus hijos con dolor; desearás a tu marido, y el te dominará”. De ahí nació el hombre de este libro, Parirás con dolor, de la escritora y periodista antioqueña Dina Rac –radicada en España– que tras tener diferencias, no solo generacionales, sino familiares, religiosas y culturales, de ese hacer lo “correcto” según los dictámenes de la sociedad antioqueña, decidió adentrarse en la vida de su madre y en tratar de entender cómo ella vivió para tener 13 hijos (5 de los cuales fueron pérdidas) o su abuela 15 (también perdió 10). Le puede interesar: Thomas Pynchon, el autor que no se deja fotografiar e inspiró a Paul T. Anderson para hacer Una batalla tras otra “Yo soy la menor de mis hermanos y siempre tuve muchas diferencias con mi madre. Cuando cumplió 80 años no pude estar en la celebración y le escribí una carta, era una video carta que se la pusieron en la fiesta y a partir de esa carta empezó mi curiosidad de entender a Raquel, mi madre, como niña, adolescente, como mujer”.

Lo primero que hizo Dina fue conversar con ella, largo y tendido, y grabar el audio de esas conversaciones por Skype –estamos hablando de 2013, cuando ni Zoom ni Teams o Meet habían hecho su aparición–. Ella estaba en España, su madre en Medellín. “Yo la llamaba al teléfono fijo y conseguí un programa para grabar”. Desde el principio le dijo que quería escribir un libro sobre ella y Raquel prometió contarle todo sobre su vida. “Mi idea era recopilar información y mi primera fuente fue mi madre, pero me di cuenta que no se acordaba de ciertas cosas u ocultaba información (sobre todo de cómo fue su paso por el Manicomio Departamental de Antioquia, ubicado en el barrio Aranjuez). Entonces indagué por otro lado”. Puede leer: Sara Jaramillo revive una leyenda de Carolina del Príncipe en el cuento La cabeza del degollado Dina organizó la información que le dio su madre, contrastó con sus hermanos, con el resto de la familia, se alimentó de archivos históricos, fotos de la Biblioteca Pública Piloto, archivos de la Universidad de Antioquia y empezó a escribir, pero el proceso se demoró ya que tres días despúes de haber terminado las entrevistas con su madre, esta sufrió una isquemia cerebral. “Yo ese viernes (de septiembre de de 2013) le pregunté si ya me había contado todo y me dijo que sí. Le dije que iba a transcribir la conversación y que si tenía dudas volvería a preguntarle, pero al lunes siguiente le dio esta isquemia que la dejó paralitica en el lado izquierdo y a partir de allí perdió capacidad cognitiva. En noviembre de 2013 le dio otra isquemia y días después falleció”, cuenta Dina.