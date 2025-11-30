x

¿Las ruinas de Armero serán un parque natural?: MinCultura las declaró Bien de Interés Cultural

Ministerio de las Culturas declaró las ruinas del pueblo bien de interés nacional. ¿Qué significa?

  • El miércoles 13 de noviembre de 1985, una erupción del volcán Nevado del Ruiz ocasionó la tragedia de Armero. Desde entonces, sus ruinas han atraído a los turistas y viajeros FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Ángel Castaño Guzmán
Tendencias

hace 8 horas
El proceso de reconocimiento patrimonial del antiguo emplazamiento de Armero —ciudad destruida por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985—, avanza bajo la supervisión de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura. Alexandra Gamboa Mendoza, coordinadora del grupo de investigación y documentación de esta dependencia, le explicó a EL COLOMBIANO la relevancia que tiene para el pueblo tolimense que el Ministerio lo haya declarado Bien de Interés Cultural.

Gamboa señaló que la decisión se enmarca en los mecanismos establecidos por el Ministerio de Cultura para reconocer sitios con significación histórica o simbólica. Según indicó, la declaratoria de un bien cultural puede originarse por iniciativa comunitaria o por identificación institucional. Las comunidades pueden solicitar la valoración de un sitio o manifestación cuando la consideran parte de su identidad colectiva, mientras que el Ministerio, de oficio, puede proponer el análisis de lugares vinculados con procesos históricos, científicos, arquitectónicos o de memoria nacional.

En el caso de Armero, el Ministerio evaluó dos factores principales: su impacto en la memoria social y su incidencia en la construcción de políticas de gestión del riesgo en Colombia. La tragedia —que dejó miles de muertos y marcó un punto de quiebre en la prevención de desastres en el país— motivó, según Gamboa, la necesidad de preservar el lugar con una mirada patrimonial. Colombia, afirmó, experimentó tras el desastre un cambio institucional respecto a la gestión del riesgo, con mayor énfasis en prevención y manejo de emergencias.

La funcionaria señaló que la declaratoria implica el reconocimiento del valor histórico del sitio y la adopción de un Plan Especial de Manejo y Protección. Este instrumento define acciones a corto, mediano y largo plazo, así como la corresponsabilidad de distintas entidades. Entre ellas se incluyen la Alcaldía de Armero Guayabal, el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Tolima, Parques Nacionales Naturales y el Servicio Geológico Colombiano. El objetivo es asegurar un manejo integral que tome en cuenta la dimensión cultural, ambiental y de memoria.

No obstante, Gamboa subrayó que la declaratoria no implica necesariamente una asignación automática de recursos. Colombia cuenta, afirmó, con 1.126 bienes declarados de carácter material. La disponibilidad presupuestal depende de prioridades definidas por el gobierno y de la capacidad de gestión territorial. En este caso, la Alcaldía de Armero Guayabal es la primera entidad llamada a tramitar financiación y coordinar las acciones iniciales. La declaratoria abre la posibilidad de acceder a recursos del Sistema General de Regalías, del impuesto nacional al consumo y del mecanismo Cocrea, aunque estos no están garantizados por defecto.

El sitio representa una categoría inédita en el inventario patrimonial colombiano. Gamboa indicó que es el primer bien declarado desde una perspectiva asociada a una tragedia natural. Aunque existen ciudades previamente reconocidas, como Popayán, su declaratoria no se origina en un evento catastrófico. La magnitud del desastre de Armero y su vigencia en la memoria social —por la existencia de sobrevivientes y familiares directos— convierten el caso en un antecedente nuevo dentro de los procesos patrimoniales nacionales.

A escala internacional, señaló que solo existían referencias históricas distantes, como Pompeya y Herculano, ciudades romanas desaparecidas tras la erupción del Vesubio, en el año 79. Sin embargo, subrayó que, a diferencia de estos sitios, Armero conserva testigos vivos del suceso y una memoria reciente en disputa, lo que convierte su manejo patrimonial en un piloto para futuras declaratorias de naturaleza similar. El Ministerio ha explorado otros casos, como Gramalote (Norte de Santander), afectado por un fenómeno de origen natural, pero no existe otra declaratoria activa con las características de Armero.

