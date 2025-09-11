Melancolía punk rescata la memoria del fotógrafo Albeiro Lopera

El periodista y escritor Alfonso Buitrago presenta una edición ampliada de Melancolía Punk, un libro que recoge la vida, obra y mirada del fotógrafo Albeiro Lopera Hoyos, conocido en el mundo cultural de Medellín con el apodo del 9. A diez años de su muerte, esta obra busca recuperar la voz y la imagen de un personaje clave para entender la relación entre fotografía, conflicto y cultura popular en la ciudad. El libro, que fue reeditado por el ITM, será presentado el domingo 21 de septiembre en el Orquideorama.
Buitrago explica que esta obra no es una simple reedición. “Es un texto agrandado, mejorado, con una selección más amplia de fotografías y, además, con ilustraciones del artista Camilo Restrepo”, señala. La publicación surge como respuesta a la primera versión del libro, que —según él— había quedado reducida en su alcance y marcada por la inmediatez del dolor tras la muerte de Lopera, ocurrida en 2015. “Ese libro fue escrito con el moribundo, en medio de su enfermedad, y siempre quise volver a él desde otro lugar, con más distancia y con un espíritu más completo”, añade.
