Así está conformado el jurado que elegirá a la señorita Colombia 2025

El Concurso Nacional de Belleza presentó al Jurado Calificador 2025, conformado por cuatro exreinas que han dejado huella en la historia del certamen: Andrea Noceti Gómez, Catherine Daza Manchola, Melissa Varón Ballesteros y Sofía Osío Luna. “Por segundo año consecutivo, serán ellas —mujeres que conocen profundamente el rigor, la responsabilidad, la disciplina y el significado de portar la corona— quienes tendrán la misión de elegir a la nueva señorita Colombia”, informó el CNB en un comunicado. Lea también: “¡Qué cuerpo!”: Vanessa Pulgarín brilló en traje de baño durante un desfile previo al Miss Universe en Tailandia Su experiencia, liderazgo y trayectoria aportan una mirada cercana, humana, técnica y altamente cualificada al proceso de selección de la nueva soberana.

Las reinas que elegirán a la nueva Señorita Colombia

Dentro del grupo de reinas que serán jurado en la velada de Elección y Coronación Señorita Colombia 2025 que se celebrará este lunes, 17 de noviembre, se encuentra Andrea Noceti Gómez, quien fue señorita Colombia en el año 2000 representando a Cartagena.

De ascendencia italiana, es actriz, modelo y madre. Su paso por la televisión y el entretenimiento la consolidó como una de las reinas más queridas y recordadas, distinguida por su elegancia, disciplina y carisma.

Andrea Noceti Gómez fue señorita Colombia en el año 2000. Fotos: Instagram y Colprensa

La segunda integrante es Catherine Daza Manchola, señorita Colombia en el 2003 representando al Valle del Cauca. Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, ha sido presentadora de televisión, preparadora de reinas y mentora en pasarela, etiqueta y expresión corporal.

Desde 2019 lidera una destacada plataforma como conferencista y coach de imagen, empoderando a niñas y mujeres de toda Latinoamérica a través de la comunicación no verbal, el glamour y la transformación personal.

Catherine Daza Manchola fue señorita Colombia en el año 2003. Fotos: Instagram y Colprensa

Melissa Varón Ballesteros, virreina nacional 2011 y señorita Colombia Internacional 2012 es la tercera mujer del Jurado. Es ingeniera Química y modelo internacional nacida en Santa Marta, con una sólida carrera en Estados Unidos.

Ha sido imagen de marcas como MAC, Bobbi Brown, Mary Kay y Michele Watches; desfiló en las Fashion Weeks de Nueva York, Miami y Dubái; y protagonizó campañas exhibidas en Times Square. Su talento también la ha llevado a aparecer en videoclips de artistas como Carlos Vives, Chayanne, Silvestre Dangond y Christian Nodal.

Melissa Varón Ballesteros fue virreina nacional en el año 2011. Fotos: Instagram y Colprensa.

El cuartero de mujeres encargadas de elegir a la nueva soberana colombiana lo cierra Sofía Osío Luna, quien fue señorita Colombia 2022-2024 representando al Atlántico. La colombo-española es graduada en Marketing y Comunicación de Moda del Instituto Europeo de Diseño (IED) en Barcelona.

Como modelo profesional desde el año 2016 ha participado en importantes pasarelas internacionales como Milán, Nueva York, Madrid, Dubái y Miami Fashion Week. Ha desarrollado un sólido trabajo social en varias regiones del país y representó a Colombia en Miss International, donde alcanzó el segundo lugar.