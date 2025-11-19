Shortcuts por primera vez en Medellín: el legendario trío de jazz se presentará en la ciudad

El 21 de noviembre, a las ocho de la noche, el trío neoyorquino Shortcuts se presentará por primera vez en Medellín. La agrupación está conformada por Sylvie Courvoisier (piano), Ned Rothenberg (saxofones y clarinetes) y Nasheet Waits (batería), y llega con una propuesta centrada en la exploración sonora y la improvisación dentro del jazz contemporáneo. El lugar del concierto será en Persona (Cra. 42 #46-46).
El proyecto combina elementos del jazz progresivo, la música de cámara contemporánea y recursos experimentales, con un formato basado en la interacción entre los tres integrantes. Según los organizadores, cada recital se plantea como una construcción musical en tiempo real.
Courvoisier, pianista suiza radicada en Nueva York, fue ganadora del Gran Premio Suizo de Música 2025 y ha participado en proyectos con John Zorn, Mary Halvorson y Wadada Leo Smith. Rothenberg trabaja con clarinete, saxofón alto y flauta shakuhachi, y ha sido mencionado por The New York Times por la naturaleza de sus interpretaciones. Waits, baterista estadounidense, ha integrado distintos proyectos de la escena del jazz actual.
La gira, organizada por Nova Et Vetera y apoyada por la Embajada Suiza, incluye presentaciones en el Auditorio del Liceo Francés en Bogotá, el Teatro Santander en Bucaramanga.