Hay Festival de Jericó comenzó con documental sobre la amistad masculina y la migración

En un principio, ella pensó que el documental duraría alrededor de una hora. Sin embargo, la realizadora explicó que la decisión final de realizar una pieza de 18 minutos respondió a su presentación del proyecto en un pitch ante BBC Mundo y a la definición del ángulo narrativo. La duración elegida correspondía al enfoque concreto que se acordó con el medio, distinto a una idea inicial más contemplativa que implicaba otro tipo de producción.

EL COLOMBIANO conversó con ella mientras en tarima se afinaban los instrumentos para el concierto de Suramérica, el grupo medellinense de música latinoamericana.

En el parque de Jericó, la documentalista Andrea Díaz Cardona, integrante del equipo de BBC Mundo, vio por primera vez en pantalla gigante su documental El viaje extraordinario de Carlos y Alvin, dos amigos ciegos con vidas paralelas. La proyección, a la que asistieron alrededor de ciento cincuenta personas, fue el evento de apertura de la programación nocturna del Hay Festival de Jericó. Luego de los casi veinte minutos de duración de la pieza audiovisual, Andrea conversó con su colega cubano José Carlos Cueto sobre algunos asuntos de la producción.

Uno de los ejes del documental es la amistad masculina, un tema que la realizadora considera poco representado en la ficción y el documental. Desde la observación, señaló que existen múltiples relatos sobre la amistad femenina, mientras que los vínculos afectivos entre hombres han sido históricamente menos visibles. En este caso, le interesó mostrar una relación cercana y afectiva entre dos hombres ciegos, en la que el contacto físico es parte fundamental de la comunicación cotidiana.

Díaz Cardona relató que conoció a Carlos (un caleño) en Montreal, cuando ella vivía en Canadá y estudiaba cine y documental. A partir de intereses comunes relacionados con la radio y el audio, entablaron una amistad que luego se amplió con la llegada de Alvin (un bahameño). A su vez, Carlos y Alvin se conocieron años antes en una biblioteca pública de Montreal, en una sala especializada para personas ciegas. La realizadora comenzó a grabarlos varios años después de su encuentro inicial y siguió el proceso durante aproximadamente cuatro años, con pausas y reinicios, según las condiciones del proyecto.

En términos formales, explicó que el documental se aleja del formato periodístico tradicional y adopta una narrativa cinematográfica. Decidió no aparecer en cámara ni intervenir, y concentró la puesta en escena en los gestos, las manos, la voz y los espacios donde ocurre la comunicación, evitando una representación centrada en la discapacidad visual desde lo heroico. El proyecto aborda temas como migración, refugio y amistad sin recurrir a cifras, privilegiando la experiencia de los personajes.

Finalmente, Andrea contó que trabaja en nuevos proyectos relacionados con la representación de realidades poco visibles en los relatos dominantes. Manifestó su interés en seguir explorando narrativas que amplíen la diversidad de miradas en el audiovisual contemporáneo.

