Encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Cepeda y De la Espriella encabezan intención de voto, y Valencia se consolida favorita de la Gran Consulta

La carrera por la Presidencia comienza 2026 con un liderazgo marcado del candidato del Pacto Histórico. La encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por EL TIEMPO, ubica a Iván Cepeda en el primer lugar de intención de voto con el 33,6 %, una ventaja que lo distancia ampliamente de sus competidores más cercanos. En el segundo puesto aparece Abelardo De la Espriella, candidato de derecha que avanza por firmas y no participará en consultas, con el 18,2 %. Más atrás se sitúan Paloma Valencia, ya consolidada como la candidata del Centro Democrático dentro de la Gran Consulta por Colombia, con el 6,9 %, y Vicky Dávila, también en ese bloque político, con el 4,1 %. La medición se realizó mediante 4.245 encuestas presenciales aplicadas en 83 municipios del país, entre el 14 y el 22 de enero. Se trata de la primera encuesta publicada en 2026 bajo esta metodología.

Detrás de los cuatro primeros nombres aparece Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, con el 3,9 %; seguido por Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 3,3 %; Aníbal Gaviria, también de la Gran Consulta por Colombia, con el 2,6 %; y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, con el 2,4 %, el mismo porcentaje que registra Enrique Peñalosa. Más abajo figuran Juan Carlos Pinzón (1,9 %), Camilo Romero (1,7 %), Juan Daniel Oviedo (1,1 %), Santiago Botero (1,0 %), Clara López (0,8 %), Roy Barreras (0,7 %), David Luna (0,7 %), Carlos Caicedo (0,4 %), Luis Gilberto Murillo (0,4 %), Mauricio Cárdenas (0,3 %), Daniel Palacios (0,2 %), Mauricio Lizcano (0,2 %), Juan Fernando Cristo (0,1 %) y Luis Carlos Reyes (0,1 %). También aparecen mencionados Felipe Córdoba, Sondra Macollins, Leonardo Huerta, Jaime Araujo, Henry Martínez y Alexander Henao. El porcentaje de personas que no sabe o no responde (NS/NR) asciende al 13 %, una cifra que muestra el amplio margen de indecisión que aún persiste en el electorado. Le recomendamos: Sesgos, estimaciones y preguntas: los reparos técnicos y académicos a encuesta que da como favorito a Iván Cepeda Los escenarios de una eventual segunda vuelta confirman el liderazgo de Cepeda, aunque también revelan que el alto nivel de indecisos podría redefinir cualquier enfrentamiento. En un duelo directo con De la Espriella, el candidato del Pacto Histórico obtendría hoy el 39,4 % frente al 33,9 % del abogado, mientras que el 26,7 % asegura que no votaría por ninguno. En el caso de una confrontación con Paloma Valencia, Cepeda alcanzaría el 40 %, la senadora el 21,2 % y el 38,8 % se inclinaría por no apoyar a ninguno de los dos. Un escenario similar se repite frente a Sergio Fajardo: Cepeda obtendría el 39,3 %, el exgobernador el 24,8 % y el 35,9 % de los encuestados permanecería en la opción de ninguno. Por su parte, De la Espriella también muestra fortaleza frente a Fajardo, a quien superaría con un 32 % contra el 21 %, lo que confirma su posición como principal rival de Cepeda en la contienda actual.

El dato que atraviesa todos los escenarios de segunda vuelta es la magnitud del voto indeciso, que ronda el 25 % o incluso lo supera en varias llaves. Ese segmento del electorado aparece como el gran botín político de los próximos meses y podría inclinar la balanza para cualquiera de los aspirantes. Por ahora, la encuesta deja un panorama claro: Cepeda domina la carrera, De la Espriella emerge como su competidor más fuerte, y Paloma Valencia y Vicky Dávila disputan la representación más visible dentro del bloque opositor que busca reorganizarse alrededor de la Gran Consulta por Colombia. Puede leer: Cepeda y De la Espriella, al frente en la pelea presidencial; Paloma lidera consulta: encuesta RCN La encuesta también indagó por la disposición de los ciudadanos a participar en las consultas de los distintos bloques políticos. El 35,6 % de los encuestados manifestó que votaría en la consulta del Pacto Amplio, mientras que el 29,3 % dijo que lo haría en la Gran Consulta por Colombia. Estos datos muestran que, aunque el bloque afín al Gobierno parte con una mayor intención de participación, la centro-derecha mantiene un nivel competitivo que puede ser decisivo en la configuración de la contienda presidencial. En la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia aparece como la principal favorita. La senadora del Centro Democrático lidera con el 22,1 % y supera por siete puntos a Vicky Dávila, que alcanza el 15,3 %. Detrás se ubican Juan Manuel Galán, con el 13,8 %; Enrique Peñalosa, con el 11,1 %; Juan Daniel Oviedo, con el 9,2 %; Aníbal Gaviria, con el 8,9 %; y Juan Carlos Pinzón, con el 8,4 %. Más abajo figuran David Luna, con el 2,7 %, y Mauricio Cárdenas, con el 1,1 %. El porcentaje de quienes no saben o no responden en este escenario es del 7,4 %. El resultado confirma que Valencia no solo encabeza este bloque, sino que consolida una ventaja clara frente a sus competidores directos.

En contraste, la consulta del Pacto Amplio presenta un panorama mucho más definido. Iván Cepeda domina ampliamente la competencia interna con el 84,3 % de las preferencias, una cifra que prácticamente anula cualquier posibilidad de disputa real. Muy lejos aparecen Roy Barreras, con el 7,2 %, y Camilo Romero, con el 6,2 %. La diferencia evidencia que, dentro del bloque de izquierda, la candidatura de Cepeda está prácticamente blindada y no enfrenta una competencia significativa en esta etapa del proceso.

Ficha técnica