Encuesta Guarumo y Ecoanalítica: Cepeda y De la Espriella encabezan intención de voto, y Valencia se consolida favorita de la Gran Consulta

La carrera por la Presidencia comienza 2026 con un liderazgo marcado del candidato del Pacto Histórico. La encuesta Percepción País de Guarumo y Ecoanalítica, publicada por EL TIEMPO, ubica a Iván Cepeda en el primer lugar de intención de voto con el 33,6 %, una ventaja que lo distancia ampliamente de sus competidores más cercanos. En el segundo puesto aparece Abelardo De la Espriella, candidato de derecha que avanza por firmas y no participará en consultas, con el 18,2 %. Más atrás se sitúan Paloma Valencia, ya consolidada como la candidata del Centro Democrático dentro de la Gran Consulta por Colombia, con el 6,9 %, y Vicky Dávila, también en ese bloque político, con el 4,1 %.
La medición se realizó mediante 4.245 encuestas presenciales aplicadas en 83 municipios del país, entre el 14 y el 22 de enero. Se trata de la primera encuesta publicada en 2026 bajo esta metodología.