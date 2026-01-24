Bad Bunny en Medellín: música, símbolos y una primera noche que selló su conexión con Colombia

La conexión de Colombia y Benito Antonio Martínez Ocasio es de vieja data. Desde hace más de 10 años no ha dejado de venir al país. Hay, además de fanáticos, amigos, colegas que le abrieron puertas, y una ciudad que siempre le ha tendido la mano. Bad Bunny incluyó a Colombia DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour con tres fechas consecutivas en Medellín y este viernes 23 de enero se vivió la primera noche llena de símbolos puertorriqueños, músicos de primer nivel, silencios muy dicientes y una noche muy bien planeada, de principio a fin.
Lo primero que hay que resaltar es que el estadio Atanasio Girardot era una amalgama de nacionalidades: hablamos con bolivianos, venezolanos, estadounidenses; vimos banderas de Guatemala, Puerto Rico, Colombia y Ecuador. Había colombianos de Barranquilla, Bogotá, Ibagué, Pasto y Cali, por mencionar algunos. Aunque no había una pinta muy uniforme en los fanáticos, sí había un accesorio que prevalecía por encima de la media: la pava puertorriqueña, ese símbolo asociado a los jíbaros de la isla del encanto, un símbolo de trabajo, cultura, origen y hasta resistencia cultura. Bad Bunny lo usó en su Residencia de 31 conciertos en San Juan, no se lo puso en este primer concierto en Medellín.
El conejo malo vistió de traje con chaqueta oversize en el primer acto –recordemos que son tres– en un tono beige con corbata satinada en blanco (como accesorios 3 anillos de pedrería grande y vistosa en una mano y otro más sútil, pero brillante, en la otra). En el segundo acto fue un set deportivo de Adidas en chaqueta azul, pantaloneta amarilla y gorra blanca, y en el tercero con un sombrero con orejeras (ya muy habitual en su gira), suéter sobre camisa, guantes con pedrería y gafas a juego. Bad Bunny es considerado un ícono de moda en el mundo, por sus pintas audaces, lejanas de etiquetas de género y que marcan tendencia. Definitivamente en Medellín lo demostró.