Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny

En los últimos días, videos virales en redes sociales han puesto en la mira los altos costos de los alojamientos en Medellín tras el anuncio del triple concierto de Bad Bunny. Las denuncias hablan de cifras millonarias por pocas noches y de cancelaciones inesperadas. Pero, ¿qué tan cierto es este panorama cuando se revisan las principales plataformas de hospedaje?
Para contrastar la percepción con los datos, EL COLOMBIANO realizó un ejercicio de búsqueda de alojamiento en Airbnb, Trivago y Booking, tres de las plataformas más usadas por viajeros nacionales e internacionales, bajo las mismas condiciones: del 22 al 25 de enero, para un adulto. Estos fueron los resultados.