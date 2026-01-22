Alojamientos hasta por $31 millones: los precios en Medellín este fin de semana por conciertos de Bad Bunny

En los últimos días, videos virales en redes sociales han puesto en la mira los altos costos de los alojamientos en Medellín tras el anuncio del triple concierto de Bad Bunny. Las denuncias hablan de cifras millonarias por pocas noches y de cancelaciones inesperadas. Pero, ¿qué tan cierto es este panorama cuando se revisan las principales plataformas de hospedaje? En contexto: En Medellín estarían cancelando reservas de hospedajes para concierto de Bad Bunny, ¿para cobrar más? Para contrastar la percepción con los datos, EL COLOMBIANO realizó un ejercicio de búsqueda de alojamiento en Airbnb, Trivago y Booking, tres de las plataformas más usadas por viajeros nacionales e internacionales, bajo las mismas condiciones: del 22 al 25 de enero, para un adulto. Estos fueron los resultados.

Airbnb: comodidad, privacidad y, ¿economía?

En Airbnb, la oferta se concentra principalmente en El Poblado y Laureles, dos de las zonas más apetecidas por turistas. Allí, los precios muestran una diferencia significativa según las comodidades y la ubicación exacta del inmueble.

Precio de un apartamento en El Poblado por 3 noches y 4 días en Airbnb. FOTO: Captura de pantalla.

En sectores exclusivos de El Poblado se encuentran apartamentos renovados con tarifas que alcanzan los $19.061.771 por tres noches, mientras que otras opciones en la misma zona oscilan entre $3.500.000 y $7.900.000. En Laureles, los valores son ligeramente más moderados, con precios que van desde los $4.700.000 hasta los $8.600.000, especialmente en áreas cercanas a Parques del Río y la zona gastronómica.

Mapa de precios por alojamientos en Airbnb para la ciudad de Medellín. FOTO: captura de pantalla.

A manera de anotación, en El Poblado, los precios también varían de acuerdo con la capacidad de las propiedades, lo que abre la puerta a opciones pensadas para grupos grandes. En la búsqueda realizada se identificó un alojamiento con 13 camas por un valor cercano a los $31 millones por tres noches y cuatro días. Dividido entre los huéspedes, el costo individual ronda los $2 millones por persona, una cifra que, aunque elevada, puede resultar más viable para viajes grupales frente a otras alternativas individuales en la misma zona. La pregunta queda abierta: ¿vale la pena?

Mapa de alojamientos para la comuna 14, El Poblado, en Medellín. FOTO: captura de Pantalla, Airbnb.

Booking: depende la zona pero con alternativas ¿intermedias?

En Booking, el mapa muestra una alta concentración de alojamientos en Laureles, Belén y el Centro. La plataforma destaca por su segmentación clara de precios y ubicaciones estratégicas.

Mapa de búsqueda de alojamientos en Booking para la ciudad de Medellín. FOTO: captura de pantalla.

En zonas como Buenos Aires, por ejemplo, hay opciones desde $1.450.000, mientras que en Laureles el promedio ronda los $3.000.000. También se identifican alternativas cercanas a puntos clave como el Centro Comercial Unicentro y el sector de Estadio, con precios que pueden llegar hasta los $11.664.000 en ubicaciones cercanas al lugar del concierto.

Trivago: más opciones y precios por noche competitivos

Trivago ofrece una visualización más extensa del mapa de Medellín, cubriendo sectores que van desde el aeropuerto Olaya Herrera hasta el Jardín Botánico. En esta plataforma, los precios por noche resultan más accesibles para el viajero promedio.

Trivago actualmente maneja una de las ofertas más económicas en cuanto a hospedajes para la ciudad de Medellín. FOTO: Captura de pantalla.

Las tarifas encontradas van desde los $184.632 hasta los $709.341 por noche en el centro y zonas aledañas. No obstante, también aparecen alojamientos de mayor valor en áreas cercanas a Laureles que superan los $3.000.000, permitiendo comparar rápidamente entre hoteles tradicionales y apartamentos turísticos en toda el área metropolitana.

Un fenómeno impulsado por la alta demanda

La capital antioqueña atraviesa una transformación económica puntual debido a la llegada de Benito Martínez Ocasio, Bad Bunny, quien ofrecerá tres conciertos consecutivos los días 23, 24 y 25 de enero en el Estadio Atanasio Girardot. Aunque las fechas fueron anunciadas hace más de ocho meses, el impacto en los bolsillos de los asistentes se ha intensificado en los días previos al evento. La alta demanda ha presionado especialmente a los sectores de hotelería y transporte aéreo, superando registros anteriores asociados a eventos masivos. A esto se suma que, aunque las entradas se agotaron en pocas horas, la logística para los fanáticos no terminó con la compra del tiquete. Asegurar un lugar para dormir se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza. De igual manera, el costo de las entradas revendidas para los conciertos. Actualmente, los precios en el mercado secundario varían según la ubicación: en sur baja se consiguen desde los $700.000, en occidental rondan el $1.000.000, mientras que las gramillas VIP alcanzan valores cercanos a los $1.400.000. Estas cifras elevan aún más el costo total del viaje para quienes buscan asistir a las tres fechas en Medellín.

Denuncias, cancelaciones y la lupa de la SIC