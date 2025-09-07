Falleció Gustavo Torner, uno de los grandes exponentes del arte abstracto del siglo XX

El artista español murió este sábado en su residencia ubicada en Cuenca, España, a los 100 años. El fallecimiento de Torner fue confirmado por Espacio Torner, el museo de arte contemporáneo dedicado a su legado, y por Darío Dolz, alcalde de su ciudad natal. Lea: “Yo escribo siempre con rabia”: Gilmer Mesa lanza su nuevo libro, Los espantos de mamá A lo largo de 2025, el también escultor ha sido homenajeado en distintos espacios culturales del país con motivo de su centenario y por sus valiosas contribuciones al mundo del arte. El cuenquense es considerado uno de los principales exponentes del arte abstracto del siglo XX, reconocido por haber introducido en España algunas de las corrientes más influyentes de esa época.

¿Quién fue Gustavo Torner?

Torner nació el 13 de julio de 1925 y, en su juventud, estudió ingeniería forestal, carrera durante la cual descubrió su talento para el dibujo. Fue en la década de los cincuenta cuando comenzó a pintar de manera formal, y sus primeras obras tuvieron como protagonistas a la naturaleza. Más adelante, en 1962, sus cuadros llegaron a la Tate Gallery de Londres, una de las instituciones más importantes del arte contemporáneo. Allí conoció a Fernando Zóbel, otra de las figuras destacadas del arte abstracto español, con quien, en 1966, fundó el Museo de Arte Abstracto Español. Este se encuentra en Cuenca y marcó un hito: fue el primer museo en España dedicado exclusivamente a exhibir arte abstracto.

Conocido como “el pequeño museo más bello del mundo” –como lo llamó Alfred Barr, el primer director del Museo de Arte Moderno de Nueva York–, este espacio aún sigue en pie y conserva obras de Zóbel y, por supuesto, de Torner. Pero el español no solo se dedicó a la pintura: dejó un legado amplio en otras disciplinas artísticas. También fue escultor, escenógrafo y diseñador de interiores. Por ejemplo, fue el autor del diseño de las tiendas de lujo Loewe entre 1982 y 1994, incluyendo la primera de ellas en la Trump Tower de Nueva York.