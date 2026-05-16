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Hallan muerta a mujer gringa dentro de una vivienda de Envigado

Un fuerte olor a descomposición alertó a los vecinos de donde residía y entre la Policía y los Bomberos hallaron los despojos mortales de una mujer de 79 años.

  • Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Nancy Ryan Bean, de 79 años, dentro de su vivienda en Envigado. FOTO: MAURICIO PALACIO
    Los agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección al cuerpo sin vida de Nancy Ryan Bean, de 79 años, dentro de su vivienda en Envigado. FOTO: MAURICIO PALACIO
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 1 hora
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Una mujer estadounidense de 79 años fue encontrada muerta en la mañana de este sábado en una vivienda de Envigado, luego de que sus vecinos alertaran a las autoridades por un sostenido olor a descomposición que se venía sintiendo desde la noche del viernes.

La muerte de Nancy Ryan Bean, de 79, se conoció a las 11:45 de la mañana, cuando personal del Cuerpo de Bomberos de Envigado acudieron a la atención de la situación reportada y al abrir la puerta de la vivienda se encontraron con los despojos mortales de esta extranjera.

Lo primero que hicieron los bomberos fue contactarse con un médico legista para establecer si la muerte se debió a circunstancias naturales, pero por la forma en la que la encontraron no certificaron el fallecimiento.

Los agentes del CTI de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar la inspección al cadáver de esta mujer, a quien no le encontraron signos de violencia, por lo que dejaron su muerte por establecer. Conocer las causas quedará en manos de Medicina Legal.

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De acuerdo con los vecinos, Nancy vivía sola hace varios meses dentro de esta propiedad. Sus allegados no tuvieron conocimiento de parientes para contactar en caso de una eventualidad, por lo que ya se avanza en la búsqueda de los mismos para informarles lo ocurrido.

Incluso, ya contaba con cédula de extranjería, debido a que había tomado la decisión de pasar los últimos años de su vida en Colombia, por lo que había hecho todos los trámites para poder vivir en el país sin inconvenientes.

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En medio de la inspección judicial por parte del CTI de la Fiscalía, los investigadores revisaron la vivienda con el fin de buscar evidencias para establecer si se trató de una muerte natural o si falleció por alguna circunstancia violenta.

Por lo menos ocho extranjeros, no venezolanos, han muerto este año en el Valle de Aburrá, de acuerdo con los registros oficiales. El estadounidense Éric Fernando Gutiérrez Molina, de 32 años, es el único asesinado en estos hechos.

Su muerte se produjo el pasado 21 de marzo, luego de salir de fiesta entre Medellín e Itagüí. Su cuerpo fue hallado seis días más tarde en una zona verde del municipio de Jericó, Suroeste antioqueño, donde habría sido abandonado.

La mayoría de las muertes de estos extranjeros se producen en medio de circunstancias naturales o aquellos que optar por acabar con su vida de manera violenta.

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