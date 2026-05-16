Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses

Sin el impulso del gasto del Gobierno nacional, la economía colombiana habría crecido apenas 1,2% en el primer trimestre de 2026, no el 2,2% que registró, según el Dane. Un análisis elaborado por la firma Lumen Economic Intelligence, con base en las cifras del Dane, demuestra que el consumo público, es decir, lo que el Estado gasta en funcionamiento, salarios y servicios, fue responsable del 63% de todo el crecimiento económico observado en los últimos tres trimestres. De acuerdo con los analistas, el hallazgo enciende alertas sobre la solidez real de la recuperación económica del país. Puede leer: Gasto público explicó el 46% del crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2026

Qué dice el análisis y cómo se hizo

El ejercicio parte de las cuentas nacionales del Dane y aplica un método conocido como análisis contrafactual. En términos simples, se pregunta qué habría pasado con el crecimiento si el gasto del Gobierno hubiera permanecido igual al del año anterior, sin crecer. Luis Fernando Mejía, fundador y CEO de Lumen Economic Intelligence y exdirector de Fedesarrollo, explicó el hallazgo así: “El gasto público ha sido el principal motor de la aceleración reciente del PIB. Esta dinámica enmascara una recuperación más débil del sector privado y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este crecimiento en el mediano plazo”. El análisis descompone el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, consumo de hogares, inversión, exportaciones y consumo de gobierno; y aísla la parte que corresponde al Estado. Los cálculos se hacen a precios constantes del año 2015, que es la base que usa el Dane para medir el crecimiento real de la economía.

Los números trimestre a trimestre

Los resultados presentador por Mejía muestran una brecha persistente entre el crecimiento real y lo que habría ocurrido sin el gasto público. Por ejemplo, de julio a septiembre de 2025 (2025-III), el PIB creció 3,8%. Sin el impulso del gobierno, habría crecido apenas 1,5%. En ese lapso el Estado aportó 2,2 puntos porcentuales de ese crecimiento. Luego, entre octubre y diciembre de 2025 (2025-IV), el PIB creció 2,1%. Sin gasto público, el avance habría sido de solo 0,3%. Una diferencia de 1,9 puntos porcentuales. Por último, de enero a marzo de 2026 (2026-I), el PIB creció 2,2%. Sin el consumo del gobierno, el resultado habría sido 1,2%. Una brecha de 1,0 punto porcentual. Así las cosas, Lumen Economic Intelligence reveló que, en promedio, la economía creció 2,7% en ese período. Sin el Estado, la cifra se habría quedado en 1,0%.

Tres problemas de fondo que revela el dato