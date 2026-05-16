“El líder populista cuenta con la división”: la respuesta de Gaona, en lanzamiento de su libro, a un asistente sobre tensiones políticas

El abogado Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona —asesinado por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia—, presentó su libro La Constitución soy yo, una reflexión sobre los abusos de poder, de izquierda y derecha, y los riesgos de iniciativas que, según advierte, pueden desmantelar la democracia.
Durante la conversación, el constitucionalista también se refirió a temas de coyuntura nacional, entre ellos la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente para reformar la Constitución de 1991.
En ese contexto, Gaona trazó un paralelo con el caso de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al señalar que allí también se transformó el orden constitucional en medio de un proceso de concentración de poder.
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El jurista aprovechó el momento y mencionó otros casos internacionales como El Salvador donde, para asegurar la reelección indefinida, mandatarios como Nayib Bukele recurren a cambios en las altas cortes y eliminan los contrapesos que limitan su poder, buscando quedarse en el cargo más allá de lo permitido.
La presentación tuvo lugar el jueves pasado en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, en medio de un conversatorio con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO.