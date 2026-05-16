“El líder populista cuenta con la división”: la respuesta de Gaona, en lanzamiento de su libro, a un asistente sobre tensiones políticas

El abogado Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona —asesinado por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia—, presentó su libro La Constitución soy yo, una reflexión sobre los abusos de poder, de izquierda y derecha, y los riesgos de iniciativas que, según advierte, pueden desmantelar la democracia. Durante la conversación, el constitucionalista también se refirió a temas de coyuntura nacional, entre ellos la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente para reformar la Constitución de 1991. En ese contexto, Gaona trazó un paralelo con el caso de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al señalar que allí también se transformó el orden constitucional en medio de un proceso de concentración de poder. Lea también: “La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona El jurista aprovechó el momento y mencionó otros casos internacionales como El Salvador donde, para asegurar la reelección indefinida, mandatarios como Nayib Bukele recurren a cambios en las altas cortes y eliminan los contrapesos que limitan su poder, buscando quedarse en el cargo más allá de lo permitido. La presentación tuvo lugar el jueves pasado en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, en medio de un conversatorio con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO.

“Yo sé hacia dónde vas”: Gaona a asistente al lanzamiento

En medio de la presentación de su libro, durante el espacio de preguntas del público, uno de los asistentes se levantó de la silla e intervino para comentar varios de los planteamientos expuestos por el abogado en la obra, especialmente aquellos relacionados con el subtítulo: “cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”. El asistente empezó mencionando al presidente, Gustavo Petro, en el marco de lo que él consideraba eran un “homenaje”. Luego sí desarrolló su idea ante el auditorio, el escritor y Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO. “Doctor Gaona, retomando el subtítulo de su obra, y teniendo en cuenta el auge de corrientes historiográficas como los estudios subalternos en América Latina —tradicionalmente vinculados a perspectivas de izquierda—, ¿considera que este libro también puede leerse como un ejercicio de revisión crítica de la historia constitucional latinoamericana?”. Lea también: “No se trata de elegir un presidente, sino de determinar si se elige al último”: entrevista con Mauricio Gaona Luego, dijo: “Es decir, más allá de una postura política concreta, ¿busca usted desentrañar esos hitos y tensiones históricas que han moldeado las constituciones de la región, para ofrecer una advertencia sobre cómo el poder puede instrumentalizar las normas y la democracia misma? ¿Podría enmarcarse su trabajo dentro de esa tradición de análisis subalterno latinoamericano?”. Ante ese planteamiento, Gaona comenzó señalando que se trataba de “una muy buena pregunta”, aunque reconoció que en realidad contenía varios cuestionamientos y que entendía “hacia dónde” apuntaba el ciudadano con su intervención. El abogado explicó ante el auditorio que su obra fue escrita “con respeto científico y técnico” y que no necesariamente corresponde a un libro construido exclusivamente desde una perspectiva académica de la historia.

Según indicó, el texto busca abrir discusiones de fondo y propiciar un debate “importante y ejemplar” sobre la manera en que las sociedades interpretan y utilizan las normas jurídicas. No se pierda: Mauricio Gaona: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él” “Por eso se analizaron casos tanto de derecha como de izquierda. Al final, lo que encuentra el lector son hechos históricos. Y lo que usted plantea es fundamental, porque puede ejemplificarse con lo ocurrido en Alemania antes del Holocausto. Los nazis fueron especialmente exitosos en transformar la narrativa histórica”, afirmó Gaona.

“El líder populista cuenta con la división, la necesita”