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“El líder populista cuenta con la división”: la respuesta de Gaona, en lanzamiento de su libro, a un asistente sobre tensiones políticas

La presentación se realizó el jueves pasado en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, donde la intervención de un asistente generó un momento de tensión durante el evento.

  • Mauricio Gaona, hijo del asesinado magistrado Manuel Gaona en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Foto: EL COLOMBIANO
    Mauricio Gaona, hijo del asesinado magistrado Manuel Gaona en la toma y retoma del Palacio de Justicia. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 3 horas
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El abogado Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona —asesinado por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia—, presentó su libro La Constitución soy yo, una reflexión sobre los abusos de poder, de izquierda y derecha, y los riesgos de iniciativas que, según advierte, pueden desmantelar la democracia.

Durante la conversación, el constitucionalista también se refirió a temas de coyuntura nacional, entre ellos la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una constituyente para reformar la Constitución de 1991.

En ese contexto, Gaona trazó un paralelo con el caso de Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al señalar que allí también se transformó el orden constitucional en medio de un proceso de concentración de poder.

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El jurista aprovechó el momento y mencionó otros casos internacionales como El Salvador donde, para asegurar la reelección indefinida, mandatarios como Nayib Bukele recurren a cambios en las altas cortes y eliminan los contrapesos que limitan su poder, buscando quedarse en el cargo más allá de lo permitido.

La presentación tuvo lugar el jueves pasado en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, en medio de un conversatorio con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO.

“Yo sé hacia dónde vas”: Gaona a asistente al lanzamiento

En medio de la presentación de su libro, durante el espacio de preguntas del público, uno de los asistentes se levantó de la silla e intervino para comentar varios de los planteamientos expuestos por el abogado en la obra, especialmente aquellos relacionados con el subtítulo: “cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”.

El asistente empezó mencionando al presidente, Gustavo Petro, en el marco de lo que él consideraba eran un “homenaje”. Luego sí desarrolló su idea ante el auditorio, el escritor y Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO.

“Doctor Gaona, retomando el subtítulo de su obra, y teniendo en cuenta el auge de corrientes historiográficas como los estudios subalternos en América Latina —tradicionalmente vinculados a perspectivas de izquierda—, ¿considera que este libro también puede leerse como un ejercicio de revisión crítica de la historia constitucional latinoamericana?”.

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Luego, dijo: “Es decir, más allá de una postura política concreta, ¿busca usted desentrañar esos hitos y tensiones históricas que han moldeado las constituciones de la región, para ofrecer una advertencia sobre cómo el poder puede instrumentalizar las normas y la democracia misma? ¿Podría enmarcarse su trabajo dentro de esa tradición de análisis subalterno latinoamericano?”.

Ante ese planteamiento, Gaona comenzó señalando que se trataba de “una muy buena pregunta”, aunque reconoció que en realidad contenía varios cuestionamientos y que entendía “hacia dónde” apuntaba el ciudadano con su intervención.

El abogado explicó ante el auditorio que su obra fue escrita “con respeto científico y técnico” y que no necesariamente corresponde a un libro construido exclusivamente desde una perspectiva académica de la historia.

Según indicó, el texto busca abrir discusiones de fondo y propiciar un debate “importante y ejemplar” sobre la manera en que las sociedades interpretan y utilizan las normas jurídicas.

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“Por eso se analizaron casos tanto de derecha como de izquierda. Al final, lo que encuentra el lector son hechos históricos. Y lo que usted plantea es fundamental, porque puede ejemplificarse con lo ocurrido en Alemania antes del Holocausto. Los nazis fueron especialmente exitosos en transformar la narrativa histórica”, afirmó Gaona.

“El líder populista cuenta con la división, la necesita”

El abogado constitucionalista siguió su respuesta diciendo que “desde el 17 de febrero de 1929 Hitler comenzó a construir un discurso según el cual Alemania había sido condenada a la pobreza y la humillación tras el Tratado de Versalles, que dejó al país en una situación económica y política devastadora después de la Primera Guerra Mundial”.

En sus palabras, ese tratado, “considerado por muchos como un error histórico”, no solo redefinió el mapa europeo, “sino que impuso severas restricciones a Alemania”.

Añadió que por eso Francia recuperó Alsacia y Lorena, “mientras que a los alemanes se les limitaron capacidades industriales estratégicas, especialmente relacionadas con la producción de hierro y acero, esenciales para su aparato militar. El temor internacional era que Alemania volviera a desarrollar el poder bélico que posteriormente, en efecto, reconstruyó con la fabricación de tanques y armamento”.

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Gaona explicó que por eso es que su obra se hace desde una perspectiva científica para mostrar cómo distintos intelectuales, a lo largo de la historia, han advertido que existe una diferencia entre la percepción y la conceptualización, siendo la percepción el acto esencial inicial del razonamiento humano.

Según señaló, es precisamente en ese intervalo previo a la conceptualización donde el populismo encuentra terreno fértil.

“El líder populista cuenta con la división. Es necesario para que pueda ganar porque necesita alterar la percepción. Y hay un grupo de la población que no se deja alterar la percepción, pero casi siempre suele ser minoría suficiente para seguir ganando”, afirmó Gaona.

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Gaona advirtió además que la conceptualización más delicada es la que termina convertida en ley, pues es allí donde una interpretación específica de la realidad puede traducirse en normas jurídicas.

Por ello, aseguró que el libro no fue escrito desde una posición subalterna, sino con la intención de evitar caer en ese tipo de aproximaciones mediante un análisis directo y científico.

Gaona, en su respuesta, habló de los Nazis en Alemani y su cambio deliberado de narrativas, pero también señaló que fenómenos similares pueden rastrearse en ciertas corrientes de interpretación histórica.

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Mencionó, por ejemplo, el caso de la obra de Friedrich Nietzsche, cuya hermana habría editado algunos de sus escritos tras su muerte, en momentos en que el filósofo atravesaba un deterioro mental severo.

Según indicó, de allí se desprendió la popularización de frases como “no hay hechos, solo interpretaciones”, una idea que —afirmó— terminó siendo utilizada para justificar crímenes contra la humanidad cometidos en la Alemania nazi.

Gaona insistió en que esa lógica consiste en deformar la historia al reducir los hechos a simples interpretaciones manipulables. “Los hechos existen y la historia está compuesta por hechos; sin hechos no habría nada que interpretar”, sostuvo.

En su opinión, el control de la narrativa histórica es una forma de conquistar el poder moral de una sociedad cuando se pierde la capacidad de reconocer la realidad de manera objetiva. El jurista explicó además que en su libro desarrolla estas ideas a partir de distintas referencias filosóficas y científicas.

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Señaló que recurre a la evolución de la teoría de la relatividad de Albert Einstein —desde la relatividad especial hasta la general— y la combina con el análisis de Franz Kafka en El proceso, especialmente sobre la subjetividad de la culpa. Finalmente, Gaona concluyó con las teorías de Sigmund Freud acerca de la percepción de la realidad, el ego y los factores que moldean la personalidad.

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