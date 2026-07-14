Falleció El Gurú del Sabor, reconocido locutor antioqueño precursor del reguetón en la radio de Medellín

El Gurú fue un icono en la radio antioqueña y hoy lo recuerdan quienes trabajaron y aprendieron con él, como Eduardo Luis, el ahora narrador de fútbol de WinSports.

Hijo de Trinidad Echavarría de Londoño, como usualmente se presentaba, falleció este jueves 16 de julio tras un cáncer de páncreas. “Animador, presentador, siempre contento”, decía en sus salidas radiales.

A Fernando Londoño Echavarría pocos lo llamaban por su nombre, la gente lo llamaba como El Gurú del Sabor, apodo que él mismo popularizó en sus años de radio en Medellín, gracias a que Víctor Gaviría lo llamó así tras filmar un cortometraje, Los habitantes de la noche y “a partir de ese momento nadie me volvió a decir Fernando ni el Príncipe del sabor, que así me denominaba yo cuando estaba en Todelar”, dijo en una entrevista compartida por Elkin Lavoe en Facebook.

Al Gurú del Sabor, se le atribuye haber puesto ha sonar el reguetón en la radio de Medellín.

Blanca Luz Holguín, quien fuera su jefe en RCN Radio como directora nacional de emisoras musicales mientras el manejaba Rumba Stéreo, lo recuerda como un visionario que logró un hito con el reguetón: “Para mi su legado fue eso, lograr entrar el reguetón en una ciudad tan compleja de ser permeada por nuevos artistas y nuevos géneros por ser tan clásica y tradicional”.

La historia se remonta al 2001, cuando tres estudiantes de un colegio del barrio Buenos Aires llevaron al Edificio Coltejer, sede de Rumba Stereo, un CD quemado con varias canciones, entre esas, Pa que se lo gozen de Tego Calderón, Dembow de Wisin & Yandel; Latigazo de Daddy Yankee; Pa la cama voy de Ivy Queen, en fin.

Nadie sabía muy bien que era el reguetón en ese entonces. Pero el Gurú recibió el CD, lo escuchó y lo puso a sonar en la emisora. Latigazo de Daddy Yankee, sonó a las diez de la mañana de un lunes y se convirtió en la primera canción de reguetón en sonar en una emisora local.

Lo demás es historia. Pocos años después Medellín ya era la ciudad con más emisoras dedicadas al reguetón, y ahora, es una capital mundial del género. Aquí no sólo se escucha sino que se hace un reguetón con denominación de origen, muy moldeado por las exigencias de la radio.

Su historia radial

Como locutor su estilo fue único, “para algunos era un loco, pero era único, tan auténtico con lo que creció, con los dichos, la comida, su mamá que siempre la referenciaba en todas las presentaciones y también con la presencia de Dios. Es una pérdida muy grande”, recuerda Blanca Luz quien añade que al Gurú hay que atribuirle la creación del primer sistema llamado “La Casa del Reguetón” que era Rumba Stéreo, un sistema ya desaparecido en RCN Radio.

Para Eduardo Luis, reconocido narrador deportivo, es una pérdida muy grande. El Gurú, además de darle su nombre artístico –el nombre de pila es Luis Eduardo López–, “toda la radio que existe hoy se la inventó él. Ahora que yo vivo en Bogotá sé que todas las emisoras tienen influencias con las ideas del Gurú, en Bogotá muchos paisas montamos la radio que se inventó él”.