Falleció El Gurú del Sabor, reconocido locutor antioqueño precursor del reguetón en la radio de Medellín

A Fernando Londoño Echavarría pocos lo llamaban por su nombre, la gente lo llamaba como El Gurú del Sabor, apodo que él mismo popularizó en sus años de radio en Medellín, gracias a que Víctor Gaviría lo llamó así tras filmar un cortometraje, Los habitantes de la noche y “a partir de ese momento nadie me volvió a decir Fernando ni el Príncipe del sabor, que así me denominaba yo cuando estaba en Todelar”, dijo en una entrevista compartida por Elkin Lavoe en Facebook.
Hijo de Trinidad Echavarría de Londoño, como usualmente se presentaba, falleció este jueves 16 de julio tras un cáncer de páncreas. “Animador, presentador, siempre contento”, decía en sus salidas radiales.
El Gurú fue un icono en la radio antioqueña y hoy lo recuerdan quienes trabajaron y aprendieron con él, como Eduardo Luis, el ahora narrador de fútbol de WinSports.