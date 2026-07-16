Al estilo de la NBA y la NFL, Fifa premiará con anillos al campeón del Mundial por primera vez

La final de la Copa Mundial de la Fifa 2026 no solo definirá al nuevo campeón del fútbol mundial, sino que marcará un hecho inédito en la historia del torneo. Además del tradicional trofeo y las medallas de oro, la selección que levante la Copa este domingo recibirá, por primera vez, anillos de campeón personalizados. La definición del título enfrentará a España y Argentina en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, donde solo el equipo vencedor obtendrá este nuevo reconocimiento, inspirado en una de las tradiciones más emblemáticas del deporte profesional estadounidense. Como destaca la Fifa en su portal oficial, la iniciativa incorpora al fútbol una costumbre profundamente arraigada en ligas como la NFL (fútbol americano), NBA (baloncesto), MLB (béisbol) y NHL (hockey sobre hielo), donde los campeones reciben anillos conmemorativos como símbolo permanente de su conquista.

Solo existirán 2.026 anillos oficiales del Mundial

La Fifa confirmó que únicamente se fabricarán 2.026 anillos, una cifra elegida como homenaje a la edición de la Copa Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá. Lea: La Inteligencia Artificial ya eligió al campeón del Mundial 2026, ¿le atinará? Cada pieza estará numerada individualmente y contará con certificado de autenticidad. De ese total, 30 anillos serán destinados exclusivamente al equipo campeón, mientras que los 1.996 restantes se comercializarán como producto oficial con licencia para aficionados de todo el mundo, quienes podrán adquirir un recuerdo exclusivo del torneo.

Diseño personalizado para el campeón del mundo

Los anillos tendrán un diseño exclusivo. En una de sus caras aparecerá el trofeo de la Copa Mundial de la Fifa, mientras que la otra será personalizada para reflejar la identidad de la selección campeona. Además de ser fabricados a medida, cada anillo será único gracias a su numeración individual y al correspondiente certificado de autenticidad, convirtiéndose en una pieza de colección para jugadores y aficionados. Siga leyendo: “Es una locura llegar a dos finales del Mundial”: Lionel Messi, diez años después de “amenazar” con no volver a la Selección La FIFA también explicó el protocolo de entrega. Apenas concluya la final, el capitán y el seleccionador del equipo campeón recibirán unos anillos provisionales para conmemorar inmediatamente el histórico logro. Posteriormente, los 30 anillos definitivos serán elaborados de manera personalizada y entregados a cada integrante designado por el campeón, permitiéndoles conservar de por vida un símbolo de una conquista que quedará para siempre en la historia del fútbol. Con esta innovación, la FIFA añade un nuevo elemento de reconocimiento al máximo torneo de selecciones y acerca al fútbol una tradición característica del deporte estadounidense, en una Copa del Mundo que ya promete dejar varias novedades dentro y fuera del terreno de juego. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas